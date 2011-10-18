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Курс японской иены

Динамика курса японской иены (JPY) к доллару, евро, за месяц и год. График изменений курса валюты японской иены за сегодня и прогноз на завтра.

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59,91
рублей за 100 японских иен
60,05
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61,00
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Динамика курса японской иены, за 100 JPY

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Кросс-курсы японской иены на 15 февраля 2019 года

USD
EUR
KZT
CNY
UAH
GBP
CHF
100 JPY 0,90 0,80 339,75 6,10 24,40 0,70 0,91

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Буквенный код Цифровой код Символ
JPY 392 ¥

Страны обращения

Япония

Историческая справка

Японская иена – официальная валюта Японии. Банковский код - JPY. 1 иена равна 100 сэнам и 1 000 ринам, однако в 1954 году все монеты достоинством меньше 1 иены были изъяты из обращения. Номиналы действующих банкнот: 10 000, 5 000, 2 000 и 1 000 иен. Монеты: 500, 100, 50, 10, 5 и 1 иена. Название валюты происходит от японского слова «эн», что означает «круглый».

На лицевой стороне японских банкнот изображены писатели и просветители: 10 000 иен - портрет Фукудзавы Юкити, 5 000 — Нитобэ Инадзо, 2 000 - Мурасаки Шикубу, а 1 000 - Нацумэ Сосэки.

Монеты отличаются друг от друга материалом изготовления и рисунком. Из никеля сделаны 500 иен (на лицевой стороне - цветок павлонии), 100 иен (сакура) и 50 иен (хризантема). Из бронзы чеканятся монета в 10 иен, на которой изображен зал Феникса монастыря Бедоин, и 5 иен, украшенная рисовым колосом. 1 иена изготовлена из алюминия и содержит символическое изображение саженца. На оборотной стороне монет, как правило, указываются номинал и год выпуска. 5 и 50 иен имеют отверстие в центре.

В сегодняшнем виде денежная система Японии и современная иена появились в 1871 году. До этого существовали золотые, серебряные, медные и бумажные денежные знаки, причем как центрального правительства, так и 244 отдельных княжеских владений. При первой эмиссии единой государственной валюты 1 иена была приравнена к 1,5 г чистого золота.

Отказ от золотого стандарта в Японии происходил постепенно: с 1910 года был прекращен выпуск в золотом исполнении 10 японских иен, с 1924-го - 2 и 5 иен, а с 1932-го - 20 иен. В 1933 году Страна восходящего солнца отказалась от чеканки золотых монет окончательно, что было связано с экономическим кризисом. Одновременно Япония вступила в «стерлинговый блок», привязав свою валюту к британскому фунту. Начавшаяся война с Китаем привела к девальвации. В 1937 году цена иены снизилась до 0,29 г золота.

С 1939 года Япония переориентировала курс национальной валюты с фунта на доллар США. При этом стоимость иены снизилась до 0,20813 г золота, что соответствовало 4,27 иены за доллар.

Вторая мировая война окончательно разрушила японскую финансовую систему. В августе 1945 года доллар стоил уже 15 японских иен, в марте 1947-го - 50, а в июле 1948-го - 250. При этом иена не была свободно конвертируемой, и для различных операций вводились разные обменные курсы. Для некоторых коммерческих сделок цена доходила до 900 иен за доллар.

В 1949 году за дело взялась американская оккупационная администрация во главе с генералом Макаруром, которая навела порядок в финансовой сфере и установила единый паритетный курс 360 иен за доллар. Одновременно были раздроблены крупнейшие японские компании-монополисты, что послужило толчком к развитию конкуренции и экономики в целом.

К маю 1953 года иена стала признанной Международным валютным фондом денежной единицей с паритетом к золоту в 2,5 мг. В 1964 году без согласования с МВФ руководство Японии отказалось от валютных ограничений, сделав иену свободно конвертируемой. Успехи в экономическом развитии привели к серии ревальваций иены. К началу 1970-х она стоила уже 308, в 1978-м – 280 иен за доллар, а период наибольшего укрепления валюты пришелся на середину 1980-х.

Японская стагнация началась в 1991 году с серии банкротств финансовых институтов. Азиатско-тихоокеанский кризис 1997-1998 годов привел к ослаблению иены со 115 до 150 иен за доллар. Однако девальвация стимулировала дальнейшее развитие экспорта, что вновь привело к росту котировок. Уже в 1998-м массовый уход инвесторов из доллара вызвал стремительное подорожание иены со 136 до 111 в течение трех дней.

В 2002 году Япония окончательно вышла из застоя, наметилась тенденция устойчивого роста. При этом национальная экономика – экспортно-ориентированная, поэтому политика Банка Японии направлена на поддержание дешевой иены. Для этого в стране вводятся минимальные процентные ставки, а также используются валютные интервенции. В 2007 году ряд экономистов высказал предположение о том, что иена на 15% недооценена к доллару и на 40% - к евро.

На конец осени 2017 года курс иены колеблется около 111 за доллар, что близко к исторически самой высокой цене за весь период после Второй мировой войны. Один евро можно купить за 131,5 иену, а один российский рубль - за 1,9 иену.

Японская иена занимает третье место в мире по валютным резервам после доллара США и евро. За эмиссию валюты и проведение денежно-кредитной политики отвечает Банк Японии.

Стоимость иены определяется прежде всего высоким уровнем производства в Японии – страна занимает третье место в мире по валовому внутреннему продукту после США и Китая, а также положительным сальдо торгового баланса и отрицательной (-0,7% в 2010 году) инфляцией. Вместе с тем японская экономика зависит от импорта сырья и энергоресурсов, а также от спроса на экспортируемые товары: электронику, автомобили и др.

Котировка иены на рынке Forex и в обменных пунктах прямая - указывается, сколько иен нужно заплатить за 1 доллар США, то есть она рассчитывается так же, как курс рубля.

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