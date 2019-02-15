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Курс японской иены в Екатеринбурге

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Выгодный курс покупки/продажи японской иены в Екатеринбурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена японской иены в банках Екатеринбурга.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Екатеринбурга
покупка продажа
JPY
59,91
рублей за 100 японских иен
59,00
Примсоцбанк
64,00
Примсоцбанк
Банк JPY Время обновления
Покупка Продажа
Примсоцбанк 59,00 64,00 15.02.2019 14:39

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