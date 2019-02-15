Курс японской иены в Красноярскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи японской иены в Красноярске на сегодня. Найдите лучший курс обмена японской иены в банках Красноярска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Красноярска
|покупка
|продажа
|JPY
|
59,91
рублей за 100 японских иен
|
59,80
Дальневосточный Банк
|
61,15
Дальневосточный Банк
|Банк
|JPY
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Дальневосточный Банк
|59,80
|61,15
|15.02.2019 15:21
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