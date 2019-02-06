Сбербанк России, кредитная карта Все кредитные карты банка
Gold
Mastercard Gold «Кредитная карта» — Сбербанк России
Основные характеристики
- ставка от 23,9% годовых
- кредитный лимит до 600 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Goggle Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- Другое
Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка": начисление бонусов "спасибо" за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах, а также на сайтах порталах Программы: "Впечатления", "Путешествия", "Онлайн Маркет" из расчета 1 бонус = 1 рублю скидки. В зависимости от уровня привилегий в Программе клиенты могут получать больше бонусов и обменивать их на рубли:
- до 20% за покупки в магазинах и на сайтах Партнеров;
- 0,5% за покупки по карте (на уровне "Большое Спасибо" и выше);
- дополнительные бонусы "спасибо" начисляются в зависимости от уровня привилегий клиента в Программе
срок действия бонусов - 3 года, если бонусы не были использованы в течение 36 месяцев и более с даты их начисления, они аннулируются
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
- плата за годовое обслуживание не взимается, если карта предодобрена;
- 0 руб. в 1-й год и со 2-го года 3 000 руб. для карты, оформленной на общих условиях
Снятие наличных в банкоматах банка
3%, мин. 390 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
3%, мин. 390 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4%, мин. 390 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4%, мин. 390 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. (до 100 000 руб. в банкоматах банка) в день
Дополнительная информация
- плата за пропуск платежа - 36% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 0 до 600 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 23,9% до 27,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатные СМС-информирование и экстренная выдача наличных за рубежом;
- крупная сумма кредитного лимита;
- бонусная программа
Минусы
- крупная комиссия за снятие наличных в сторонних устройствах;
- льготный период только на покупки;
- дополнительные карты не выпускаются
Дата актуализации
06.02.2019 13:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
- Адрес
- 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- Сайт
- www.sberbank.ru
- Отделения и банкоматы
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