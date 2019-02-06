Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка": начисление бонусов "спасибо" за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах, а также на сайтах порталах Программы: "Впечатления", "Путешествия", "Онлайн Маркет" из расчета 1 бонус = 1 рублю скидки. В зависимости от уровня привилегий в Программе клиенты могут получать больше бонусов и обменивать их на рубли:

до 20% за покупки в магазинах и на сайтах Партнеров;

0,5% за покупки по карте (на уровне "Большое Спасибо" и выше);

дополнительные бонусы "спасибо" начисляются в зависимости от уровня привилегий клиента в Программе

срок действия бонусов - 3 года, если бонусы не были использованы в течение 36 месяцев и более с даты их начисления, они аннулируются