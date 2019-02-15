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Курс японской иены в Санкт-Петербурге

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Выгодный курс покупки/продажи японской иены в Санкт-Петербурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена японской иены в банках Санкт-Петербурга.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Санкт-Петербурга
покупка продажа
JPY
59,91
рублей за 100 японских иен
59,00
Трансстройбанк
62,50
Трансстройбанк
Банк JPY Время обновления
Покупка Продажа
Трансстройбанк 59,00 62,50 15.02.2019 11:37
Московский Кредитный Банк 57,50 63,50 15.02.2019 11:31

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