Курс японской иены в Санкт-Петербургеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи японской иены в Санкт-Петербурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена японской иены в банках Санкт-Петербурга.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Санкт-Петербурга
|покупка
|продажа
|JPY
|
59,91
рублей за 100 японских иен
|
59,00
Трансстройбанк
|
62,50
Трансстройбанк
|Банк
|JPY
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Трансстройбанк
|59,00
|62,50
|15.02.2019 11:37
|Московский Кредитный Банк
|57,50
|63,50
|15.02.2019 11:31
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