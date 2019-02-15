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Курс японской иены в Уфе

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Выгодный курс покупки/продажи японской иены в Уфе на сегодня. Найдите лучший курс обмена японской иены в банках Уфы.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Уфы
покупка продажа
JPY
59,91
рублей за 100 японских иен
56,00
Банк Уралсиб
64,00
Банк Уралсиб
Банк JPY Время обновления
Покупка Продажа
Банк Уралсиб 56,00 64,00 15.02.2019 12:21

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