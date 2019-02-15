Курс японской иены в Уфеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи японской иены в Уфе на сегодня. Найдите лучший курс обмена японской иены в банках Уфы.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Уфы
|покупка
|продажа
|JPY
|
59,91
рублей за 100 японских иен
|
56,00
Банк Уралсиб
|
64,00
Банк Уралсиб
|Банк
|JPY
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Банк Уралсиб
|56,00
|64,00
|15.02.2019 12:21
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