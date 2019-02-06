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бесконтактные платежи (payWave) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Бонусы для путешествий

другое программа Аэрофлот Бонус: начисление бонусных миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на полёты Аэрофлотом и рейсами альянса SkyTeam, товары и услуги партнеров программы 500 приветственных миль при проведении первой операции по карте;

1 миля за каждые потраченные по карте 60 руб. / 1 долл. / 1 евро Выпуск и обслуживание 900 ₽ со 2-го года: 600 руб. Выпуск и обслуживание 35 $ со 2-го года: 20 долл. Выпуск и обслуживание 35 € со 2-го года: 20 евро Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в устройствах банка: до 150 000 руб. в день, до 1 500 000 в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 5 долл. Лимиты по операциям снятие наличных в устройствах банка: до 6 000 долл. в день, до 50 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 5 евро Лимиты по операциям снятие наличных в устройствах банка: до 4 500 евро в день, до 37 500 евро в месяц Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию;

экстренная выдача наличных за рубежом - 6 000 руб. (эквивалент) за операцию;

СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) ежемесячно, начиная с 3-го месяца Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие в устройствах сторонних банков;

наличие бонусной программы по начислению миль Минусы крупная плата за СМС-информирование Дата актуализации 06.02.2019 09:28 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.