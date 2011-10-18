Швейцарский франк – официальная валюта Швейцарии. Банковский код - CHF. 1 франк равен 100 раппенам или сантимам – разница в названии вызвана тем, что Швейцария – страна, в которой несколько языков считаются государственными. Номиналы банкнот: 1000, 200, 100, 50, 20 и 10 франков. Монеты: 5, 2 и 1 франк, а также 50, 20, 10 и 5 раппенов.

На лицевой стороне банкнот традиционно изображены портреты выдающихся швейцарских деятелей. На 1 000 франках - Якоб Буркхардт, культуролог, стоявший у истоков этой науки как самостоятельной дисциплины, на 200 – писатель Шарль Фердинанд Рамю, на 100 - Альберто Джакометти, скульптор, живописец и график первой половины XX века, на 50 - Софи Тойбер-Арп, единственная женщина на франке, художник и скульптор, представитель дадаизма и абстракционизма в искусстве, на 20 - швейцарско-французский композитор и музыкальный критик Артюр Онеггер, на 10 - французский архитектор швейцарского происхождения, художник и дизайнер, пионер модернизма Ле Корбюзье. Кроме того, швейцарские франки разные по размеру: чем выше номинал купюры, тем она больше.

Лицевая сторона монет Швейцарии украшена изображением римской богини свободы Libertas. На обороте - только цифры, указывающие номинал, сокращение Fr. (франк) и латинские фразы: Helvetia и Confederatio Helvetica - римское название Швейцарии. От первых букв этого наименования происходит банковский код страны.

Свою историю современный швейцарский франк ведет с 7 мая 1850 года. До этого дня страна не имела единой валютной системы: свои собственные деньги выпускали 25 кантонов и полукантонов, 16 городов, аббатства. В обращении находилось около 860 видов монет различной ценности и номинала. Причем большая часть денежного обращения приходилась вообще на иностранные деньги. Ситуацию изменила конституция 1848 года, в соответствии с которой была введена единая национальная денежная единица.

Первоначальный курс швейцарского франка приравняли к французскому. В 1865 году Швейцария вошла в так называемый Латинский союз вместе с Францией, Бельгией и Италией. Согласно договоренности, был установлен курс обмена национальных валют на 4,5 г серебра за 0,290322 г золота. Фактически это была первая единая валютная система, объединившая ряд стран Европы. Несмотря на то что к 1920 году все другие участники в результате Первой мировой войны уже не соблюдали первоначальные договоренности, а в 1927-м союз распался, Швейцария придерживалась принятого золотого стандарта вплоть до 1936 года, когда из-за Великой депрессии и мирового финансового кризиса швейцарский франк был девальвирован на 30% вслед за британским фунтом стерлингов, французским франком и долларом США.

В 1944 году Швейцария присоединилась к Бреттон-Вудской валютной системе. Курс франка был установлен на уровне 4,30521 за доллар, что равнялось 0,206418 г чистого золота. Таким образом, даже несмотря на две мировые войны ХХ века, за почти сто лет валюта Швейцарии стала дороже, чем стоила во времена Латинского союза. В 1949 году курс составлял 4,375 франка за доллар, или 0,203125 г золота. Таким он продержался до того момента, когда на смену Бреттон-Вудской пришла Ямайская валютная система, которая отпустила его в свободное плавание в 1967 году.

Но даже в качестве свободно конвертируемой и не привязанной к драгоценным металлам валюты швейцарский франк всегда считался убежищем для инвестиций во время кризисов: Центральный банк Швейцарии был обязан иметь в своих резервах не менее 40% золотого обеспечения от объема выпущенных в обращение денег вплоть до 1 мая 2000 года, когда соответствующий закон отменили в результате общенародного референдума.

После ввода в обращение единой европейской валюты франк тесно связан с курсом евро; как правило, его котировки изменяются в том же направлении.

На весну 2018 года за доллар дают около 0,95 швейцарского франка. В то же время власти Швейцарии выразили обеспокоенность высоким курсом нацвалюты, ставящим государство в невыгодное положение во внешней торговле. Более того, Центральный банк обещал проводить валютные интервенции всякий раз, когда франк будет подниматься выше отметки 1,2 евро, скупая иностранную валюту.

15 января 2015 года центробанк отменил валютный порог к евро, что за несколько минут повысило курс швейцарского франка на 20-30%, что вызвало шок на фондовом рынке.

Таким образом, для рынка Forex швейцарский франк остается одной из основных валют, интерес к которой вызван, с одной стороны, традиционной сильной экономикой страны, прежде всего банковским сектором, а с другой - возможными спекулятивными операциями с учетом действий Центрального банка на открытом рынке.

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