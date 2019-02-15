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Курс швейцарского франка в Екатеринбурге

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Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Екатеринбурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Екатеринбурга.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Екатеринбурга
покупка продажа
CHF
65,95
рублей за швейцарский франк
59,00
СКБ-Банк
73,00
СКБ-Банк
Банк CHF Время обновления
Покупка Продажа
СКБ-Банк 59,00 73,00 15.02.2019 14:43

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