максимальная сумма вклада не должна превышать 80% от общей суммы размещаемых денежных средств в комплексный продукт (вклад + страховая премия)

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Особые условия вклад принимается от физических лиц в рамках предоставления комплексного продукта, при одновременном выполнении следующих условий: оформление в банке полиса НСЖ одной из страховых компаний – партнеров банка; оплата вкладчиком в тот же день и в том же подразделении банка (головном офисе/филиале) страховой премии в полном объеме по договору НСЖ; размер минимальной суммы страховой премии должен быть не менее 50 000 рублей; предоставление вкладчиком поручения на получение информации о статусе договора НСЖ (действует / не действует); в рамках одного договора НСЖ открывается не более одного вклада

Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 14:46 Открыть вклад Дата актуализации: 11.02.2019 11:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.