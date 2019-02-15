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Курс швейцарского франка в Уфе

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Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Уфе на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Уфы.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Уфы
покупка продажа
CHF
65,95
рублей за швейцарский франк
64,50
Банк Уралсиб
68,31
Банк Уралсиб
Банк CHF Время обновления
Покупка Продажа
Банк Уралсиб 64,50 68,31 15.02.2019 14:19

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