Курс швейцарского франка в Уфеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Уфе на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Уфы.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Уфы
|покупка
|продажа
|CHF
|
65,95
рублей за швейцарский франк
|
64,50
Банк Уралсиб
|
68,31
Банк Уралсиб
|Банк
|CHF
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Банк Уралсиб
|64,50
|68,31
|15.02.2019 14:19
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