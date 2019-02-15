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Курс швейцарского франка в Воронеже

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Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Воронеже на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Воронежа.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Воронежа
покупка продажа
CHF
65,95
рублей за швейцарский франк
64,60
Московский Кредитный Банк
70,60
Московский Кредитный Банк
Банк CHF Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 64,60 70,60 15.02.2019 14:31

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