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Курс швейцарского франка в Липецке

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Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Липецке на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Липецка.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Липецка
покупка продажа
CHF
65,95
рублей за швейцарский франк
64,60
Московский Кредитный Банк
70,60
Московский Кредитный Банк
Банк CHF Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 64,60 70,60 15.02.2019 15:37

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