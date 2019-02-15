Курс швейцарского франка в Санкт-Петербургеизменить город
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Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.