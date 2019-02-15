Вход

Курс швейцарского франка в Санкт-Петербурге

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Санкт-Петербурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Санкт-Петербурга.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в обменных пунктах Санкт-Петербурга
покупка продажа
CHF
65,95
рублей за швейцарский франк
64,69
ДО "Невский" Ф-ла Северо-Западный ПАО Банк "ФК Открытие"
Банк «ФК Открытие»
67,96
ДО "Невский" Ф-ла Северо-Западный ПАО Банк "ФК Открытие"
Банк «ФК Открытие»
Обменные пункты Официальные курсы банков
Название
CHF
Покупка
Продажа
Время обновления
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах