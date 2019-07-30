Дебетовая карта "Умная карта" в Газпромбанке
- стоимость обслуживания от 0 до 1 188 ₽
- cash back до 10%
- бонусная программа
- Visa Gold
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay / Google Pay
- 0% при сумме покупок до 4 999,99 руб.;
- 3% в категории максимальных трат при сумме покупок от 5 000 до 15 000 руб. в мес.;
- 5% в категории максимальных трат при сумме покупок от 15 000 до 75 000 руб. в мес.;
- 10% в категории максимальных трат при сумме покупок от 75 000 руб. в мес.;
- 1% на остальные категории
категории для повышенного начисления: "АЗС/Парковки", "Кафе, рестораны, бары, сети фаст-фуд", "Детские товары и развитие", "Одежда и обувь", "Кино и развлечения", "Фитнес и спортивные товары", "СПА, Салоны красоты и косметика", "Медицинские услуги и аптеки", "Дом, дача и бытовая техника"
- если макс. сумма покупок приходится на категорию, которой нет в списке, повышенный cash back начисляется на следующую по сумме категорию;
- переключение между cash back и милями возможно ежемесячно через отделение банка, накопленные мили / cash back при этом не сгорают
- для путешествий
начисление бонусных миль за каждые 100 руб. покупки по карте, которые можно использовать для полной или частичной оплаты бронирования авиабилетов, ж/д билетов, номеров в отелях, билетов на Аэроэкспресс, аренду автомобиля и заказ трансфера на «Газпромбанк – Travel» (ограничений на выплату вознаграждения нет; мин. сумма покупок - 5 000 руб. в мес.):
- 1 миля - за покупки от 5 000 до 15 000 руб.;
- 2 мили - от 15 000 до 75 000 руб.;
- 4 мили - от 75 000 руб.
премиальные мили начисляются за покупки с использованием сервиса «Газпромбанк – Travel»:
- 6% от стоимости забронированного отеля,
- 5% от стоимости ж/д билета,
- 4% от стоимости бронирования автомобиля; от стоимости билета на автобус;
- 3% от стоимости тура;
- 2% от стоимости авиабилета
кол-во миль не ограничено; курс обмена: 1 миля = 1 руб.
- переключение между cash back и милями возможно ежемесячно через отделение банка, накопленные мили / cash back при этом не сгорают
99 руб. в мес. - за пакет услуг; плата не взимается при выполнении одного из условий:
- среднемес. остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 30 000 руб.;
- сумма покупок от 5 000 руб. в мес.;
- зачисление заработной платы на карту не менее 15 000 руб.
0%
0%
- 1,5%, мин. 200 руб.;
- 0% - первые три операции в месяц
- 1,5%, мин. 200 руб.;
- 0% - первые три операции в месяц
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);
- СМС-информирование - 59 руб. в мес., первые 3 мес. бесплатно;
- не требуется
- не требуется
- возможно бесплатное обслуживание;
- наличие бонусной программы или cash back на выбор
- повышенный cash back 10% можно получить только при сумме покупок от 75 000 руб. в месяц
- российский рубль
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- ОГРН
- 1027700167110
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
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