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Дебетовая карта "Умная карта" в Газпромбанке

Visa Gold «Visa Gold» — Газпромбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 188 ₽
  • cash back до 10%
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Apple Pay / Google Pay
Cash Back
до 10%
  • 0% при сумме покупок до 4 999,99 руб.;
  • 3% в категории максимальных трат при сумме покупок от 5 000 до 15 000 руб. в мес.;
  • 5% в категории максимальных трат при сумме покупок от 15 000 до 75 000 руб. в мес.;
  • 10% в категории максимальных трат при сумме покупок от 75 000 руб. в мес.;
  • 1% на остальные категории

категории для повышенного начисления: "АЗС/Парковки", "Кафе, рестораны, бары, сети фаст-фуд", "Детские товары и развитие", "Одежда и обувь", "Кино и развлечения", "Фитнес и спортивные товары", "СПА, Салоны красоты и косметика", "Медицинские услуги и аптеки", "Дом, дача и бытовая техника"

  • если макс. сумма покупок приходится на категорию, которой нет в списке, повышенный cash back начисляется на следующую по сумме категорию;
  • переключение между cash back и милями возможно ежемесячно через отделение банка, накопленные мили / cash back при этом не сгорают
Бонусы
  • для путешествий

начисление бонусных миль за каждые 100 руб. покупки по карте, которые можно использовать для полной или частичной оплаты бронирования авиабилетов, ж/д билетов, номеров в отелях, билетов на Аэроэкспресс, аренду автомобиля и заказ трансфера на «Газпромбанк – Travel» (ограничений на выплату вознаграждения нет; мин. сумма покупок - 5 000 руб. в мес.):

  • 1 миля - за покупки от 5 000 до 15 000 руб.;
  • 2 мили - от 15 000 до 75 000 руб.;
  • 4 мили - от 75 000 руб.

премиальные мили начисляются за покупки с использованием сервиса «Газпромбанк – Travel»:

  • 6% от стоимости забронированного отеля,
  • 5% от стоимости ж/д билета,
  • 4% от стоимости бронирования автомобиля; от стоимости билета на автобус;
  • 3% от стоимости тура;
  • 2% от стоимости авиабилета

кол-во миль не ограничено; курс обмена: 1 миля = 1 руб.

  • переключение между cash back и милями возможно ежемесячно через отделение банка, накопленные мили / cash back при этом не сгорают
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 188 ₽

99 руб. в мес. - за пакет услуг; плата не взимается при выполнении одного из условий:

  • среднемес. остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 30 000 руб.;
  • сумма покупок от 5 000 руб. в мес.;
  • зачисление заработной платы на карту не менее 15 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб.;
  • 0% - первые три операции в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб.;
  • 0% - первые три операции в месяц
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);
  • СМС-информирование - 59 руб. в мес., первые 3 мес. бесплатно;
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможно бесплатное обслуживание;
  • наличие бонусной программы или cash back на выбор
Минусы
  • повышенный cash back 10% можно получить только при сумме покупок от 75 000 руб. в месяц
Дата актуализации
30.07.2019 17:41
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Умная карта» в 216 городах России
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Справочная информация
Банк ГПБ (АО)
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ОГРН
1027700167110
Сайт
www.gazprombank.ru
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