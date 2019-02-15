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Курсы валют Внешфинбанка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные Внешфинбанком на сегодня.

Обменные пункты Официальные курсы банка
Валюта: Доллар и евро
Название
USD
Покупка
Продажа
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
Внешфинбанк - ККО "Столичный"
66,45
66,90
75,00
75,45
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15.02.2019 20:47 
Внешфинбанк - ДО "Центральный"
еще 1 обменный пункт
66,10
66,90
74,70
75,39
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15.02.2019 20:47 
Внешфинбанк - ДО "Московский"
66,10
66,90
74,70
75,39
Показать телефон
15.02.2019 20:47 
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»
Адрес
г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 34, стр. 3а
ОГРН
1020500003919
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3
Банкоматы 0
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Телефоны
(495) 256-80-20
(861) 219-55-10

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