Курсы валют Внешфинбанка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Внешфинбанком на сегодня.
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Валюта
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USD
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EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
66,45
66,90
75,00
75,45
Внешфинбанк - ДО "Центральный"
еще 1 обменный пункт свернуть
66,10
66,90
74,70
75,39
66,10
66,90
74,70
75,39
Обменные пункты не найдены
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
На текущий момент нет актуальной информации об официальных курсах банка в этом городе.
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»
- Адрес
- г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 34, стр. 3а
- ОГРН
- 1020500003919
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 256-80-20(861) 219-55-10
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