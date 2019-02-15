Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

На текущий момент нет актуальной информации об официальных курсах банка в этом городе.