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Курсы валют Народного Доверительного Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Народный Доверительный Банк» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,20 67,00 15.02.2019 21:04
EUR 		1 Евро 74,80 75,60 15.02.2019 21:04
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Народный доверительный банк»
Адрес
г. Москва, ул. Дубининская д. 57, стр. 1
ОГРН
1027739461694
Сайт
www.ndb24.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 3
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Телефоны
(495) 981-98-84
(495) 981-98-86
(495) 620-36-33

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