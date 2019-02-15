Курсы валют Народного Доверительного Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Народный Доверительный Банк» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,20
|67,00
|15.02.2019 21:04
|EUR
|1
|Евро
|74,80
|75,60
|15.02.2019 21:04
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Народный доверительный банк»
- Адрес
- г. Москва, ул. Дубининская д. 57, стр. 1
- ОГРН
- 1027739461694
- Сайт
- www.ndb24.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 981-98-84(495) 981-98-86(495) 620-36-33
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-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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