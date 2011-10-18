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Курсы валют Газпромбанка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные Газпромбанком на сегодня.

Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1
ОГРН
1027700167110
Сайт
www.gazprombank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 207
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Телефоны
8 800 100-07-01
* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив
(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт
(495) 913-74-74

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