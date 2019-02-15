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Курсы валют Тимер Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Тимер Банк» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,40 67,22 15.02.2019 21:05
EUR 		1 Евро 74,72 75,75 15.02.2019 21:05
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
Адрес
г. Москва, ул. Академика Зелинского, д. 6
ОГРН
1021600000146
Сайт
timerbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 1
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Телефоны
(495) 230-76-60
8 800 100-66-77 — единая справочная служба

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