Курсы валют Тимер Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Тимер Банк» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,40
|67,22
|15.02.2019 21:05
|EUR
|1
|Евро
|74,72
|75,75
|15.02.2019 21:05
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
- Адрес
- г. Москва, ул. Академика Зелинского, д. 6
- ОГРН
- 1021600000146
- Сайт
- timerbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 230-76-608 800 100-66-77 — единая справочная служба
Предложения Тимер Банка
- Кратко
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Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
56 499
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