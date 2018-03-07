изменить банк

3 ипотечных кредита

Под залог недвижимости Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 12,75% до 4 000 000 ₽ 5 лет - Флагман Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 11% до 80 000 000 ₽ 25 лет 15% Экспресс ипотека Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 8,99% до 400 000 000 ₽ 25 лет 20%

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.