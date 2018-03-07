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Ипотека в Тимер Банке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

3 ипотечных кредита
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
12,75% до 4 000 000 ₽ 5 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 80 000 000 ₽ 25 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
8,99% до 400 000 000 ₽ 25 лет 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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