Курсы валют банка «Пойдем!» в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Пойдем!» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,50
|67,25
|15.02.2019 20:55
|EUR
|1
|Евро
|74,70
|76,50
|15.02.2019 20:55
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Пойдем!»
- Адрес
- г. Москва, просп. Ленинградский, д. 76, корп. 4
- ОГРН
- 1025480001073
- Сайт
- www.poidem.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 983-31-318 800 200-12-30 — единая справочная служба
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33 450
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