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Курсы валют банка «Пойдем!» в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Пойдем!» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,50 67,25 15.02.2019 20:55
EUR 		1 Евро 74,70 76,50 15.02.2019 20:55
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Пойдем!»
Адрес
г. Москва, просп. Ленинградский, д. 76, корп. 4
ОГРН
1025480001073
Сайт
www.poidem.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(495) 983-31-31
8 800 200-12-30 — единая справочная служба

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