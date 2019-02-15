Курсы валют банка «Солидарность» в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Солидарность» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,50
|67,50
|15.02.2019 20:51
|EUR
|1
|Евро
|74,00
|76,00
|15.02.2019 20:52
|CNY
|10
|Китайский юань
|92,00
|100,00
|15.02.2019 20:51
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
- Адрес
- г. Москва, ул. Гашека, д. 7, стр. 1
- ОГРН
- 1026300001848
- Сайт
- www.solid.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-92-20(846) 203-44-44(846) 379-78-78
Предложения банка «Солидарность»
- Кратко
- Подробно
Потребительские кредиты
Кредитные карты
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
16 889
Курсы валют в городах
Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться