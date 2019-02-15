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Курсы валют банка «Солидарность» в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Солидарность» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,50 67,50 15.02.2019 20:51
EUR 		1 Евро 74,00 76,00 15.02.2019 20:52
CNY 		10 Китайский юань 92,00 100,00 15.02.2019 20:51
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
Адрес
г. Москва, ул. Гашека, д. 7, стр. 1
ОГРН
1026300001848
Сайт
www.solid.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3
Банкоматы 3
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Телефоны
8 800 700-92-20
(846) 203-44-44
(846) 379-78-78

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