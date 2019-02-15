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Курсы валют СКБ-Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «СКБ-Банк» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,26 67,24 15.02.2019 20:50
EUR 		1 Евро 74,81 75,79 15.02.2019 20:50
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Адрес
г. Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4
ОГРН
1026600000460
Сайт
www.skbbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 2
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Телефоны
(495) 937-75-22
(495) 580-70-92
8 800 100-06-00 — единая справочная служба

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