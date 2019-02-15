Курсы валют СКБ-Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «СКБ-Банк» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,26
|67,24
|15.02.2019 20:50
|EUR
|1
|Евро
|74,81
|75,79
|15.02.2019 20:50
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
- Адрес
- г. Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4
- ОГРН
- 1026600000460
- Сайт
- www.skbbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 937-75-22(495) 580-70-928 800 100-06-00 — единая справочная служба
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