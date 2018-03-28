Вход

Потребительские кредиты СКБ-Банка

изменить банк

Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в СКБ-Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

3 потребительских кредита
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 17,90% от 1 000 000 36 мес.
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 23,00% до 299 000 36 мес.
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 11,90% до 1 300 000 60 мес.
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Не засчитана
Обслуживаюсь в банке 2 года как юр. лицо, чуть меньше времени имею потребительский кредит. До этого работал со многими банками, поэтому есть с чем сравнить. Сотрудники помогают... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в СКБ-Банке
215 945

Похожие продукты других банков: Екатеринбург, ВУЗ-Банк, Первоуральскбанк.

СКБ-Банк кредит

Указанные на Банки.ру ставки по кредиту СКБ-Банка действуют для новых клиентов банка, не относящихся к специальным категориям заемщиков, таким как зарплатные и корпоративные клиенты, вкладчики, клиенты с положительной кредитной историей. Для указанных категорий могут применяться льготные условия кредитования, в том числе пониженные процентные ставки. При выборе потребительского кредита в СКБ-Банке следует учитывать, что разница в процентах обусловлена спецификой продукта. Например, ставка, устанавливаемая по экспресс-кредитам, а также займам, предоставляемым без справок о доходах либо по сокращенному пакету документов, как правило, несколько выше, чем по ссудам со стандартной процедурой рассмотрения заявки и полным пакетом документов. Также на размер процентной ставки влияет наличие обеспечения, страхования и ряд других параметров. Чтобы узнать размер ежемесячного платежа и общую сумму переплаты, можно воспользоваться кредитным калькулятором в Интернете либо уточнить эти данные в колл-центре банка. Заявки на кредиты наличными принимаются в отделении СКБ-Банка. Многие кредитные организации предусматривают возможность подачи онлайн-заявки на собственных сайтах, а также через портал Банки.ру. Чтобы взять целевой потребительский кредит, следует обратиться к менеджеру в точке продаж либо заполнить заявку в интернет-магазине или банковском офисе.

Кредиты в банках

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще