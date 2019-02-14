Справка Banki.ru

Банк был основан в ноябре 1990 года на базе Свердловского областного управления Агропромбанка как паевой Свердловский Коммерческий Банк. Позднее преобразован в открытое акционерное общество и переименован в «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (сокращенно — СКБ-Банк). В 1994 году владельцем 51% акций влачившего тогда незавидное существование СКБ-Банка стал московский банк «Менатеп». Уже в 1996—1998 годах СКБ-Банк был одним из самых крупных банков Уральского региона, однако кризис августа 1998 года подкосил и «Менатеп» (см. «Книгу памяти»), и, в меньшей степени, СКБ-Банк. В итоге пути Михаила Ходорковского (некогда возглавлявшего «Менатеп») и Михаила Ходоровского (тогда председатель правления, ныне — член совета директоров СКБ-Банка), а также подведомственных им кредитных организаций разошлись. «Менатеп» в конце 1998 — начале 1999 года вышел из состава акционеров, а на выручку СКБ-Банку пришла областная администрация, выкупившая 25% акций. Руководство Свердловской области даже рассматривало в тот период вариант создания на базе Уралпромстройбанка банковской группы, которая бы объединяла и СКБ-Банк, и Уралсибсоцбанк (впоследствии «Банк ВЕФК — Урал», см. «Книгу памяти»). В 2001 году новыми акционерами СКБ-Банка, осуществившими значительные финансовые вливания, стали металлургические компании группы «Синара». До недавнего времени группа контролировала порядка 73% акций кредитной организации, а еще 25% принадлежало Европейскому банку реконструкции и развития, вошедшему в капитал СКБ в июле 2007 года. В июле 2013 года «Синара» выкупила пакет ЕБРР и сегодня контролирует 93,74% акций СКБ. Через группу «Синара» бенефициарным владельцем СКБ-Банка выступает ее собственник, основной акционер Трубной металлургической компании (ТМК)*, почетный металлург Российской Федерации Дмитрий Пумпянский, которому принадлежит 95,14% акций кредитной организации. Состояние Дмитрия Пумпянского журнал Forbes в 2017 году оценил в 1,4 млрд долларов США.

В сентябре 2015 года ПАО «СКБ-банк» был выбран в качестве инвестора для предупреждения банкротства ОАО «Газэнергобанк». ГК «АСВ» выделил финансовую помощь в размере 23 млрд рублей сроком на десять лет с условием ежеквартальной уплаты процентов в размере 0,51% годовых.

В октябре 2016 года банк привлекался к административной ответственности за нарушение требований, предусмотренных статьями 5.53, 14.29, 15.26.3 КоАП, в результате чего кредитной организации был назначен штраф.

На текущий момент конечными бенефициарами банка являются член совета директоров Дмитрий Пумпянский, владеющий 95,14% акций через АО «Группа Синара», а также гражданин Кипра Антреас Епифаниу (1,96%). Акции, находящиеся в публичном обращении, — 1,58%. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом владеет 0,28% акций банка. Оставшаяся часть в 1,05% приходится на акционеров-миноритариев.

На сегодняшний день СКБ-Банк является одним из крупнейших банков Уральского и Сибирского регионов. Сеть продаж насчитывает восемь филиалов (Москва, Вологда, Волжский, Омск, Рязань, Ижевск, Хабаровск, Екатеринбург), 60 дополнительных и 83 операционных офисов. Средняя численность сотрудников за первые девять месяцев 2018 года составляла 3 986 человек. Для держателей карт установлено более 600 банкоматов и платежных терминалорв в Екатеринбурге и Свердловской области, Москве, Челябинске, Пермском крае, Ростовской и других областях. Количество банковских карт в обращении — более 2,6 млн.

Банк обслуживает свыше 30 тыс. корпоративных клиентов и более 200 тыс. физических лиц. В число клиентов банка входит ряд крупных промышленных предприятий (в том числе подконтрольных группе «Синара» и ТМК), а также большое количество компаний, в их числе ЗАО «Нижне-Сергинский метизно-металлургический завод», ЗАО «Завод элементов трубопроводов», ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «УралХимПласт», ОАО «Уральский завод железнодорожного машиностроения», ОАО «Волгоградметрострой», ООО «Мечел-Кокс», ООО «Топливная компания «Сибойл», ОАО Корпорация «Атомстройкомплекс», ООО «Дюккерхофф-Сухой Лог», ЗАО «Екатеринбурггорпроект», ГАУ СО «Управление государственной экспертизы», ОАО Концерн Калина, Некоммерческая организация «Фонд губернаторских программ Свердловской области», ГУ Фонд имущества Свердловской области, Министерство по управлению госимуществом Свердловской области, СОГУ Управление капитального строительства Свердловской области, ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», ГУК Свердловская государственная академическая филармония, Телекомпания Областное телевидение, Компания Цифровое телевидение, ГУП СО «Фармация», ЗАО «Журнал «Эксперт-Урал», ОГУП Санаторий «Обуховский» и др. В III квартале 2017 года СКБ-банк был включен Минсельхозом России в перечень уполномоченных банков, участвующих в реализации механизма льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса.

Корпоративным клиентам банк предлагает кредитование (в том числе малого и среднего бизнеса), зарплатные проекты, расчетно-кассовое обслуживание, депозиты, валютный контроль, операции с иностранной валютой и с ценными бумагами, торговый эквайринг, международные расчеты, инкассацию, аренду сейфовых ячеек, корпоративное обслуживание и др.

Физическим лицам доступны мобильный интернет-сервис, денежные переводы («Золотая Корона», Western Union, Contact), индивидуальное банковское обслуживание (Elite-Bank), вклады, кредитование (в том числе ипотечное), банковские карты (Visa, MasterCard, «Мир»), операции с иностранной валютой, аренда сейфовых ячеек, операции с ценными бумагами и др.

В корпоративном кредитном портфеле преобладают предприятия, осуществляющие деятельность в следующих отраслях: металлургия (36,8%), инвестиционная деятельность (17,0%), машиностроение (13,5%), торговля (11,7%), финансовые услуги (10,4%), госорганы (4,3%), строительство (2,6%) и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 10,7% (или 12,9 млрд рублей), составив 108,1 млрд рублей на 01.11.2018.

Снижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 57,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 57,1% до 57,2%, при этом их номинальный объем сократился на 7,2 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 17,8% до 25,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 6 млрд рублей;

• на отчетную дату доля привлеченных от банков средств минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 20,4 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 28,6% (или 4,5 млрд рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 18,9% и 81,1% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 202,5 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 19,51% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 49,6% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 72,7% и 27,3% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 58,2% до 49,6%, при этом их номинальный объем сократился на 16,8 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 18,6% до 17,8%, при этом их номинальный объем сократился на 3,3 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 2,6% до 5,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,6 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 7,4% до 6,1%, при этом их номинальный объем сократился на 2,4 млрд рублей;

• доля основных средств увеличилась c 5,3% до 6,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 709,2 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 4,3% до 4,7%, при этом их номинальный объем сократился на 107,5 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 53,6 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 16,8 млрд рублей (или 23,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 83,9%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 94,4%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 8,5% до 13,9%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 17,4%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 16 млрд рублей (29,8% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 5,7 млрд рублей, из которых 856,7 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.11.2018 составляет 974,4 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 50 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 634,2 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 1,1 млрд рублей.

Совет директоров: Александр Пумпянский (председатель), Алексей Воробьев, Александр Гончаров, Андрей Каплунов, Анатолий Овсянников, Дмитрий Пумпянский, Денис Репников, Алексис Родзянко, Михаил Ходоровский, Мухадин Эскиндаров.

Правление: Денис Репников (председатель), Маргарита Бурбик, Дмитрий Иванов, Василий Кочнев, Алексей Луценко, Олег Морозов (главный бухгалтер), Анна Самуилова.

* Трубная металлургическая компания (ТМК) включает в себя целый ряд трубопроизводящих заводов и является одним из крупнейших в мире и крупнейшим в РФ производителем труб различного назначения (преимущественно для нефтегазового сектора). По объему производства группа уверенно входит в тройку ведущих производителей труб в мире. Всего группа включает в себя более 25 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Омане, Румынии и Казахстане, и два научно-исследовательских центра — в России и США. В мировом масштабе доля ТМК составляет примерно 2—3% трубного рынка. Численность персонала — 42 тыс. человек. Дмитрий Пумпянский контролирует порядка 65,1% акций ТМК. Потребителями продукции являются почти все крупные российские и международные нефтегазовые компании. Активы ТМК на 30 сентября 2018 года — 5,0 млрд долларов США, капитал — 861,0 млн долларов, выручка за девять месяцев 2018 года — 3,8 млрд долларов, прибыль — 19,7 тыс. долларов.

Группа «Синара» — холдинг, объединяющий целый ряд активов, подконтрольных Дмитрию Пумпянскому, но не связанных с трубным бизнесом ТМК. Основными направлениями деятельности группы являются транспортное машиностроение (в том числе железнодорожное), финансовые услуги, девелопмент. Центральный офис расположен в Екатеринбурге. Фактически банк относится к указанной группе. Общая численность персонала — 28,4 тыс. человек.

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