Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в СКБ-Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в СКБ-Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
7 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|0
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|100
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 200
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|7%
|24 000
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|0 - 1 200
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|0 - 34
|нет
|нет
|евро
|нет
|34
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 200
|есть
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах СКБ-Банка
Оценка: 5
Удивила доходная карта. Пришел в банк, подал заявку и тут же получил. Для меня это просто “Фьючеизнау”. Без комиссии за выпуск, без комиссии за обслуживание. А я привык... Весь отзыв
Оценка: 5
Использую вклад, карту и ДБО в банке. Очень удобно - отправляю с карты на вклад и обратно при необходимости деньги. Есть вклады, %% за которые сохраняются за каждый день... Весь отзыв
21 786
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