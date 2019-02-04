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Дебетовые карты в СКБ-Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в СКБ-Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

7 дебетовых карт

Mastercard Standard Unembossed «iCard» — СКБ-Банк
iCard (Доходная)
Mastercard Unembossed Instant Issue
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 есть нет
Виртуальная
Visa Virtual (Virtuon)
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 100 есть нет
Visa Classic «Карта Добра» — СКБ-Банк
Карта добра
Visa Unembossed
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 200 есть
  • благотворительность
Visa Signature — СКБ-Банк
Премиальная
Visa Signature
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 7% 24 000 есть нет
Мир Классическая — СКБ-Банк
Социальная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Visa Gold — СКБ-Банк
Стандартная Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 1 200 нет нет
доллар США нет 0 - 34 нет нет
евро нет 34 нет нет
Visa Gold — СКБ-Банк
Тариф Золотой
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 200 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах СКБ-Банка

Оценка: 5
Удивила доходная карта. Пришел в банк, подал заявку и тут же получил. Для меня это просто “Фьючеизнау”. Без комиссии за выпуск, без комиссии за обслуживание. А я привык... Весь отзыв
Все отзывы
21 786

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