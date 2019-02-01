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Дебетовая Мир Классическая
Мир Классическая — Энергобанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 600 до 1 788 ₽
- cash back 5%
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Cash Back
5%
начисляется при совершении покупок в категориях "Аптеки", "Автозаправки", "Станции технического обслуживания", макс. 3 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
600 - 1 788 ₽
со 2-го года: 0-1 188 руб.; единовременно взимается плата за выпуск в размере 600 руб., далее ежемесячно взимается комиссия за обслуживание 99 руб, при совершении операций по оплате товаров и услуг на сумму не менее 5 000 руб. плата за обслуживание не взимается
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 2% мин. 250 руб.
- 0% в банкоматах банков группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2% мин. 250 руб.
- 0% в ПВН банков группы ВТБ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб.;
- СМС-информирование - бесплатно;
- смена ПИН-кода - 59 руб.;
- начисление процентов за неразрешенный овердрафт не производится
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- возможность отмены платы за обслуживание при достижении порогового лимита по безналичным операциям;
- отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах и ПВН банков-партнеров;
- бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
01.02.2019 13:28
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир Классическая» в 9 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Казань
- Телефоны
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