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системы Мир Классическая

Дебетовая Мир Классическая

Мир Классическая — Энергобанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 600 до 1 788 ₽
  • cash back 5%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Cash Back
5%

начисляется при совершении покупок в категориях "Аптеки", "Автозаправки", "Станции технического обслуживания", макс. 3 000 руб. в месяц

Выпуск и обслуживание
600 - 1 788 ₽

со 2-го года: 0-1 188 руб.; единовременно взимается плата за выпуск в размере 600 руб., далее ежемесячно взимается комиссия за обслуживание 99 руб, при совершении операций по оплате товаров и услуг на сумму не менее 5 000 руб. плата за обслуживание не взимается

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 2% мин. 250 руб.
  • 0% в банкоматах банков группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2% мин. 250 руб.
  • 0% в ПВН банков группы ВТБ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб.;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • смена ПИН-кода - 59 руб.;
  • начисление процентов за неразрешенный овердрафт не производится
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • возможность отмены платы за обслуживание при достижении порогового лимита по безналичным операциям;
  • отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах и ПВН банков-партнеров;
  • бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
01.02.2019 13:28
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир Классическая» в 9 городах России
3 836
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 16
Банкоматы 18
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Телефоны
(843) 293-93-93