600 - 1 788 ₽

со 2-го года: 0-1 188 руб.; единовременно взимается плата за выпуск в размере 600 руб., далее ежемесячно взимается комиссия за обслуживание 99 руб, при совершении операций по оплате товаров и услуг на сумму не менее 5 000 руб. плата за обслуживание не взимается