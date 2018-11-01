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Потребительские кредиты Энергобанка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Энергобанке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

9 потребительских кредитов
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 14,00% до 400 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 15,00% до 200 000 3 года
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 18,50% до 100 000 3 года
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 13,00% от 50 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 16,00% до 500 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 19,00% до 300 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,00% от 50 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 14,00% до 500 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 15,00% до 200 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 5 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Не засчитана
С этим банком ни когда ранее не сталкивалась, по рекомендации решила обратиться за кредитом. Запрашиваемую сумму одобрили в течении дня, на следующий день уже деньги были получены... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в Энергобанке
15 791

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Энергобанк кредит

Прежде чем взять потребительский кредит Энергобанка, рекомендуется произвести предварительный расчет размера ежемесячного платежа. На сайтах многих банков размещены специальные калькуляторы, при помощи которых можно произвести необходимые расчеты онлайн. Если таковой найти не удалось, можно воспользоваться любым из представленных в Интернете универсальных кредитных калькуляторов Энергобанка, либо уточнить размер платежа в колл-центре. Для расчета вам потребуется ввести в соответствующие поля сумму и срок кредитования, годовую ставку процента и применяемые комиссии, а также указать действующий порядок погашения — аннуитетными или дифференцированными платежами. При этом следует учитывать возможные надбавки к базовой процентной ставке за применение различных опций, таких как оформление кредита без личного страхования, без единовременных комиссий, без справок о доходах, применение дифференцированного графика погашения ускоренное рассмотрение заявок и тому подобное. Если кредит предоставляется наличными следует уточнить, взимает ли банк какие-либо платежи за выдачу денег через кассу, в случае зачисления суммы на карточный счет — справиться о стоимости обслуживания карты и о наличии комиссий за снятие наличных через банкомат или кассу. По целевым кредитам возможны комиссии за перевод средств на счет продавца. Заявку на потребительский кредит, как правило, можно подать в отделении или на сайте Энергобанка. Также предусмотрена возможность подачи онлайн-заявки на Банки.ру.

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