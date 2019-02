Справка Banki.ru

Финансовое учреждение было зарегистрировано Госбанком СССР в 1989 году под наименованием татарский Коммерческий Банк «Таткомбанк» (г. Казань) в форме паевого банка. В 1993 году по решению собрания пайщиков кредитная организация была переименована в коммерческий банк «Энергобанк». С 1999 года банк функционировал как открытое акционерное общество, а в сентябре 2015 года организационно-правовая форма была изменена на ПАО. С июля 2005 года банк является участником системы страхования вкладов физических лиц.

В 2003 году кредитная организация вошла в сферу интересов бизнесменов Айрата и Илшата Хайруллиных*. На текущий момент основным акционером (98,72%) является АО «Эдельвейс корпорейшн»**, принадлежащее братьям Хайруллиным в равных долях — по 50% голосующих акций. АО «СО «Талисман», подконтрольное Эдельвейс Корпорейшн, владеет долей в 0,6% акций банка. На миноритариев приходится 0,68% акций.

Помимо головного офиса в Казани, сеть банка представлена 20 дополнительными офисами, расположенными в Республике Татарстан, а также тремя операционными офисами — в Ульяновске, Нижнекамске и Чебоксарах. Клиентам доступно 19 собственных банкоматов банка. Средняя численность персонала на январь 2018 года составляла 477 сотрудников.

Физическим лицам доступны различные виды программ кредитования (потребительское, ипотечное, автокредитование), а также широкая линейка вкладов, выпуск банковских карт систем MasterCard, Visa, «Мир», осуществление переводов и платежей (UNIStream, Western Union, «Золотая Корона»), операции с ценными бумагами, валютные операции, сейфовые ячейки.

Юридическим лицам банк предлагает широкий спектр услуг, включающий в себя кредитование (в том числе программы для малого и среднего бизнеса), операции с ценными бумагами, зарплатные проекты, сейфовые ячейки, инкассацию, расчетно-кассовое обслуживание, интернет-банкинг, депозиты, банковские гарантии, операции с валютой, ипотечные программы, лизинг.

Банк ориентирован на обслуживание промышленных предприятий, торговых и строительных фирм, компаний, представляющих малый и средний бизнес. Основными заемщиками Энергобанка являются предприятия агропромышленного комплекса, в том числе организации, входящие в агрохолдинг «Красный Восток», связанный с банком через общих владельцев. В число клиентов кредитной организации в различные периоды входили ООО «Энерголизинг», ОАО «Татарстанские зерновые технологии», ОАО «Агрохолдинг «Красный Восток», ОАО «Агрохолдинг «Красный Восток Агро», ООО «Современные молочные технологии», ОАО «Большие Кляри», ОАО ХК «Татнефтепродукт», ООО «Барс-синтез», ЗАО «Данафлекс», ОАО «Азык», ООО «Рокада-Дент», ООО «Промстрой», ЗАО «Агропромышленный комплекс «Русский мрамор», ЗАО «Здравмедтех-П», АО «Эникс», АО «Эдельвейс Групп» и др. Всего банк обслуживает более 9 тыс. корпоративных клиентов и более 100 тыс. физических лиц.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 0,2% (или 38,3 млн рублей), составив 23,1 млрд рублей на 01.05.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации хорошо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 26,8% до 26,5%, при этом их номинальный объем сократился на 87,7 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 24,9% до 25%, при этом их номинальный объем увеличился на 6,5 млн рублей;

• на отчетную дату доля привлеченных от банков средств минимальна (менее 1%);

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах сократилась c 1,4% до 1%, при этом их номинальный объем сократился на 85,3 млн рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.05.2018 составил 4,2 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 1,6% (или 66,1 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 18,1% и 81,9% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 500 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 26,37% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 76,7% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.05.2018 составляют 90,7% и 9,3% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 79,6% до 76,7%, при этом их номинальный объем сократился на 701,2 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 4% до 6,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 588,4 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 6,6% до 7,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 227,8 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 6,4% до 5,3%, при этом их номинальный объем сократился на 248,4 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 2,3% до 2,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 92,5 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 17,7 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 701,2 млн рублей (или 3,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 86,5%. Согласно данным отчетности по МСФО за 2017 год, основная доля ссуд в корпоративном кредитном портфеле была выдана предприятиям сельского хозяйства (48,1%), торговли (33,0%) и промышленности (18,9%). Розничный кредитный портфель в основном представлен потребительскими займами. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 79,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 4,1% до 5,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 38,3%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 23,6 млрд рублей (133,5% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.05.2018 составляет 1,8 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.05.2018 составляет 145 млн рублей и полностью сформирован кредитами ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 26,4 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 362,2 млн рублей. По итогам четырех месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 85,5 млн рублей.

Наблюдательный совет: Илшат Хайруллин (председатель), Булат Хайруллин, Венера Петрушенко, Олег Кондрашев, Надежда Голубева.

Правление: Ирина Коннова (председатель), Флюра Ягофарова, Булат Хайруллин, Анна Иванова, Рустем Исмагилов, Юлия Соколова.

* Илшат Хайруллин (1965 г. р.) — генеральный директор и акционер ЗАО «Эдельвейс корпорейшн», совладелец агрохолдинга «Красный Восток» и ОАО «Эдельвейс групп», депутат Государственного совета Республики Татарстан, член комитета Государственного совета РТ по экологии, природопользованию и аграрным вопросам.

Айрат Хайруллин (1970 г. р.) — совладелец агрохолдинга «Красный Восток» и ЗАО «Эдельвейс корпорейшн», с 2003 года — депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам.

** ЗАО «Эдельвейс корпорейшн» ─ крупный холдинг, включавший в себя сеть магазинов, сельскохозяйственные компании, молочный комбинат, пивоваренную компанию, отели и др. Часть активов была продана. Пивоваренная компания «Красный восток» была приобретена турецким холдингом Efes, а молочный завод «Эдельвейс-М» — «Юнимилком».

