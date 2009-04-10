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Автокредиты в Энергобанке

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Предложения Энергобанка по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении Энергобанка или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

11 автокредитов

АвтоПремиум
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 10.5% до 5 лет см. условия 30%
Универсал-авто
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 12.5% до 5 лет требуется. см. условия 20%
Универсал-авто (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.5% до 5 лет требуется. см. условия 20%
Универсал-авто (подержанный)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.5% до 5 лет требуется. см. условия 20%
Универсал-авто подержанный (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.5% до 5 лет требуется. см. условия 20%
Эконом-авто
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 12% до 5 лет см. условия 30%
Эконом-авто (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15% до 5 лет см. условия 30%
Эконом-авто подержанный
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14% до 5 лет см. условия 30%
Эконом-авто подержанный (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17% до 5 лет см. условия 30%
Экспресс-авто
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 11.5% до 5 лет см. условия 50%
Экспресс-авто подержанный
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13.5% до 5 лет см. условия 50%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об автокредитах банка Энергобанк

Оценка: 5 Не засчитана
Одни из самых низких процентных ставок с поддержкой гос.программы. При сумме кредита 300 т.р. и стоимости машины 745 т.р. ставка 7.5%. Без Каско! Итоговая стоимость кредита 12 121... Весь отзыв
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