Альфа-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Пятерочка
Visa Classic «Пятерочка» — Альфа-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 000 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Бонусы
- супермаркеты
программа Выручай-карта: начисление баллов за покупки по карте, которыми можно полностью или частично оплатить покупки в супермаркетах "Пятерочка" по курсу 10 баллов = 1 руб.:
- 2 500 приветственных баллов;
- 2 500 баллов в подарок на день рождения;
- до 2 баллов за каждые 10 руб., потраченные в магазинах "Пятерочка"
- 1 балл за каждые 10 руб. прочих покупок
срок действия баллов - 12 месяцев
Мультивалютная карта
Да
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 6%
на среднемесячный остаток до 300 000 руб.: 1% годовых начисляется при сумме покупок от 10 000 до 70 000 руб. в месяц, 6% годовых - более 70 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 1 000 ₽
со 2-го года: 0-1 200 руб.
по 100 руб. в месяц; плата не взимается в первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий: при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц или остатке на счете от 30 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - без конвертации, 5% - с конвертацией;
- 1% при снятии до 100 000 руб. в отделениях банка
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - при среднемесячном остатке на карте от 30 000 руб. или при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц, в иных случаях - 1,5%, мин. 200 руб.;
- 0% - без конвертации, 5% - с конвертацией - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
0% - при среднемесячном остатке на карте от 30 000 руб. или при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц, в иных случаях - 1,5%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных через банкоматы банка: до 300 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование (услуга "Альфа-чек") - 59 руб. ежемесячно, начиная со второго месяца;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. за операцию (30 руб. в банкоматах банков-партнеров, бесплатно в банкоматах Балтийского Банка);
- экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 15 000 руб., выдача наличных - 12 000 руб.
- возможна бесплатная перепривязка карты к счету в иной валюте через Альфа-Клик
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бонусная программа;
- начисление процентов на остаток;
- льготное снятие наличных в банкоматах банков-партнеров
Дата актуализации
01.02.2019 11:07
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пятерочка» в 104 городах России
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Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- Сайт
- www.alfabank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.