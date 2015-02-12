Автокредиты в БМВ Банке

Оценка: Не засчитана
Автокредиты в БМВ Банкеизменить банк
Предложения БМВ Банка по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении БМВ Банка или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.
17 автокредитов
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|7%
|2 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|10%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|14.5%
|8 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|15%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|17.5%
|2 000 000
|до 5 лет
|требуется. см. условия
|15%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|15%
|8 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|15%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|15%
|8 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|15%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|18%
|2 000 000
|до 5 лет
|требуется. см. условия
|15%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|15%
|8 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|15%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|7%
|8 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|15%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|5%
|2 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|10%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|7.9%
|8 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|15%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|8.5%
|8 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|25%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|7.77%
|8 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|25%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|12.9%
|8 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|15%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|15%
|—
|до 5 лет
|требуется. см. условия
|25%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|15%
|2 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|15%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|8%
|8 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|15%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|15%
|8 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|15%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы об автокредитах банка БМВ Банк
Оценка: 4
Взяла кредит в банке на покупку авто, который добросовестно выплачиваю. Планировала и дальше взять кредит в этом банке, так как обслуживание меня полностью устроило, быстро... Весь отзыв
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