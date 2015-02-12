Вход

Автокредиты в БМВ Банке

изменить банк

Предложения БМВ Банка по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении БМВ Банка или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

17 автокредитов

3asy Ride
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 7% 2 500 000 до 5 лет см. условия 10%
BMW Premium Selection
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.5% 8 500 000 до 5 лет см. условия 15%
BMW Premium Selection (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.5% 2 000 000 до 5 лет требуется. см. условия 15%
BMW/MINI/Motorrad Select
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15% 8 500 000 до 5 лет см. условия 15%
BMW/MINI/Rolls-Royce с пробегом
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15% 8 500 000 до 5 лет см. условия 15%
BMW/MINI/Rolls-Royce с пробегом (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 18% 2 000 000 до 5 лет требуется. см. условия 15%
BMW/MINI/Rolls-Royce/Motorrad Standard
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15% 8 500 000 до 5 лет см. условия 15%
MINIстерство Кредитных Дел
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 7% 8 500 000 до 5 лет см. условия 15%
Special G310
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 5% 2 500 000 до 5 лет см. условия 10%
Бесценное открытие
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 7.9% 8 500 000 до 5 лет см. условия 15%
Великолепный расчет
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 8.5% 8 500 000 до 5 лет см. условия 25%
Высшие ценности
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 7.77% 8 500 000 до 5 лет см. условия 25%
Демо эффект
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 12.9% 8 500 000 до 5 лет см. условия 15%
Индивидуальный
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15% до 5 лет требуется. см. условия 25%
Мотоциклы BMW с пробегом
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15% 2 500 000 до 5 лет см. условия 15%
Сила характера
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 8% 8 500 000 до 5 лет см. условия 15%
Стандарт (другие бренды)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15% 8 500 000 до 5 лет см. условия 15%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об автокредитах банка БМВ Банк

Все отзывы
7 734

Похожие продукты других банков: Берейт, Форштадт — Московский офис.

Другие продукты: Вклады, Потребительские кредиты, Кредитные карты, Ипотека, Кредиты для бизнеса, Дебетовые карты