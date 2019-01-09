Справка Banki.ru

Банк начал работать в России в марте 2008 года, инкорпорирован в BMW Financial Services — финансовое подразделение концерна, занимающееся услугами автокредитования, страхования и лизинга автомобилей BMW. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов и не работает с вкладами населения.

Единственным участником кредитной организации выступает компания «БМВ Австрия Холдинг ГмбХ», входящая в BMW Group*.

Головной и единственный офис кредитной организации расположен в Москве. Представители банка работают практически во всех официальных дилерских центрах БМВ в России. Сеть банкоматов не развита, выпуском банковских карт фининститут не занимается. По последним доступным данным, численность персонала составляла порядка 110 человек.

Основным видом деятельности является розничное автокредитование и корпоративное кредитование официальных дилеров автомобилей и мотоциклов марки BMW. У банка две целевые группы клиентов: автодилеры, реализующие автомобили концерна, и физлица, заинтересованные в их приобретении. Впервые BMW Financial Services начало оказывать финансовые услуги своим клиентам в Германии, на сегодняшний день представлено более чем в 50 странах мира (в форме кредитных организаций или лизинговых компаний). В России блок BMW Financial Services включает в себя услуги по кредитованию, лизингу и страхованию.

С мая 2017 года по май 2018 года нетто-активы российской кредитной организации показали внушительный рост на 34,4%, составив на 1 мая 2018 года 34,9 млрд рублей. В пассивной части баланса рост традиционно обеспечивают средства корпоративных клиентов, объем которых увеличился за исследуемый период на 42% как за счет остатков на расчетных счетах, так и за счет долгосрочных депозитов. В активах основной рост продемонстрировали розничные кредиты. Кроме того, был заметен прирост портфеля межбанковских кредитов. Кредиты юридическим лицам показали при этом отрицательную динамику.

Структура пассивов банка традиционно сконцентрирована на ресурсах от корпоративных клиентов (80% от пассивов на отчетную дату), из которых 64,6% на 1 мая 2018 года представляло собой депозиты сроком более трех лет, еще 31,4% являлись остатками на расчетных счетах, и оставшаяся доля — депозиты сроком от одного года до трех лет. Согласно отчетности банка по МСФО за 2017 год, почти 100% средств клиентов привлечено от связанных сторон в рублях. Оставшаяся часть пассивов сформирована собственным капиталом, достаточность которого в соответствии с нормативом Н1.0 составила на отчетную дату 13,7%. Ежемесячные обороты по счетам корпоративных клиентов за последний год стабильно составляли порядка 10—15 млрд рублей. Стоит отметить полное отсутствие в структуре пассивов банка средств физлиц.

В составе нетто-активов БМВ Банка 79,1% приходится на кредитный портфель, 13,6% формируют выданные межбанковские кредиты, еще 3,3% — высоколиквидные активы. На прочие активы приходится 3,8%.

Кредитный портфель, на 96% представленный ссудами физлицам (автокредитами), за последний год показал серьезный рост (+28,3%, или +6,1 млрд рублей), составив на 1 мая 27,6 млрд рублей. Доля просроченной задолженности и уровень резервирования по РСБУ традиционно невысокие — 2,9% и 5,0% на отчетную дату соответственно. За год доля просрочки немного сократилась (с 3,4%). Портфель кредитов преимущественно долгосрочный: доля ссуд на срок свыше одного года в рознице составляет 94%, из них на срок свыше трех лет — 66%.

Портфель размещенных МБК на отчетную дату представлен кредитами российским банкам на сроки до одного месяца. Согласно данным, раскрываемым в отчетности, заемщиками банка на рынке МБК выступают в основном российские «дочки» зарубежных фининститутов. Внутри месяца банк также активно кредитует своих контрагентов на межбанковском рынке: обороты по размещенным МБК за последний год в среднем составляли 45—55 млрд рублей. Валютных операций фининститут практически не осуществляет.

По итогам 2017 года банк получил чистую прибыль в размере 54,3 млн рублей по РСБУ (аналогичный показатель за 2016 год — 143,4 млн рублей). За первые четыре месяца 2018 года чистая прибыль составила 197,3 млн рублей.

Совет директоров: Кристиан Эберхард Калинке (председатель), Мор Михаэль Клаус Эдвин, Керстин Цербст.

Правление: Анна Морозова (председатель), Наталья Горностаева, Хельмут Эрнст Хойдн.

* BMW AG («Bayerische Motoren Werke AG», рус. АО «Баварские моторные заводы») — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов, один из крупнейших автоконцернов мира. Основан в 1916 году. В 1918 году компания преобразована в акционерное общество. Бренды и марки — BMW, Mini, Rolls-Royce. Автопроизводитель занимает первое место в мире по продажам автомобилей класса «люкс». Владеет 30 производственными и сборочными площадками в 14 государствах, реализуя свою продукцию более чем в 140 странах. Штаб-квартира компании располагается в Мюнхене. Штат компании на конец марта 2018 года насчитывал 131,2 тыс. человек.

В I квартале 2018 года BMW увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,2% — до 2,3 млрд евро. Выручка уменьшилась на 5,1% — до 22,7 млрд евро (что было обусловлено в основном валютной переоценкой). Объем продаж автомобилей в I квартале 2018 года вырос на 3% — до 604,6 тыс. единиц.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

E-mail: balance@banki.ru