В рейтинге автокредитных банков от Банки.ру сменился лидер: по итогам первого полугодия текущего года это российский бизнес Societe Generale, обогнавший по объему портфеля автокредитов группу Сбербанка, лидировавшую ранее, и еще одного ближайшего конкурента — ВТБ.

Согласно данным исследования Банки.ру, размер российского портфеля автокредитов Societe Generale на 1 июля 2020 года достиг 115,2 млрд рублей, из которых 112,9 млрд приходится на Русфинанс Банк и еще 2,2 млрд — на Росбанк. Группа Сбербанка спустилась на вторую строчку с показателем 114,7 млрд рублей: 112,2 млрд приходится на Сетелем Банк, который с конца 2014 года принимает в группе все заявки на автокредиты, а 2,5 млрд осталось на балансе самого Сбербанка. На третьей строчке разместился ВТБ с совокупным размером портфеля автокредитов 111,4 млрд рублей.

Как поясняют аналитики, ключевой причиной рокировки в тройке лидеров стало то, что группа Societe Generale меньше всех за первые шесть месяцев года потеряла в объеме своего портфеля (0,4%) и показала наибольший его прирост в годовом выражении (6,2%), в то время как группа Сбербанка и банк ВТБ потеряли за полгода в объеме портфеля более 5% и 7% соответственно, а прирост их портфелей за год составил 0,4% и 0,6%.

В общей сложности рейтинг включает 15 банков и две банковские группы. Анкеты для участия были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Совокупный объем портфеля автокредитов у участников исследования по состоянию на 1 июля остался на уровне начала года и составил 559,6 млрд рублей; в годовом выражении прирост равнялся примерно 5%. Уточняется, что для текущего исследования не представили анкеты Кредит Европа Банк, Плюс Банк и Экспобанк, с учетом показателей которых динамика, возможно, была бы другой.

В целом замедление темпов развития российского рынка автокредитования в первом полугодии 2020 года обусловлено, как указывают аналитики, двумя ключевыми факторами: во-первых, сокращением количества выдач за период карантина более чем на 40%, а во-вторых — значительным ростом неплатежей по автозаймам в условиях пандемии, из-за чего уровень просрочки в этом сегменте рынка обновил свой максимум впервые за последние три года.

Наряду с вышеназванной тройкой лидеров отечественный рынок автокредитования контролируется Совкомбанком и ЮниКредит Банком. Совокупная рыночная доля остальных участников рейтинга по состоянию на 1 июля — меньше 19% (на 1 июля 2019 года составляла практически 26%), что свидетельствует о росте уровня монополизации этого сегмента рынка.

Состав банков с наибольшей долей автокредитов в портфеле не меняется: традиционно туда входят Сетелем Банк, Русфинанс Банк, БыстроБанк и такие монолайнеры, как БМВ Банк и МС Банк Рус.

Наибольший прирост портфеля автокредитов по результатам первого полугодия отмечается у Росгосстрах Банка (более 250%), который активно развивает это направление с июля 2019 года.

Одновременно на 1 июля 2020 года у Росгосстрах Банка зафиксировано наибольшее снижение доли просрочки в портфеле автокредитов, в то время как у большинства других участников рейтинга этот показатель по итогам полугодия вырос. Наименьшее значение этого параметра вновь зафиксировано у РНКБ, а наибольшее — у банка «Россия». Средний показатель просрочки по банкам из рейтинга по итогам полугодия составил 7,38% (на 1 января — 4,44%).

За первые шесть месяцев текущего года банки-респонденты (без учета группы Сбербанка) совокупно выдали 203,8 тыс. кредитов на сумму 151,3 млрд рублей. Доля льготных автокредитов «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» составила 11% в объемном и 15% в количественном выражении.

Лидером по объему и количеству предоставленных кредитов стал Русфинанс Банк, вторым — Совкомбанк, третьим — ВТБ.

Более 78% всех выдач в объемном выражении и более 68% в количественном приходится на кредиты на новые автомобили, но эксперты не исключают роста доли кредитов на машины с пробегом с учетом развития сервисов онлайн-продаж.

Средний чек на покупку новой машины составил по итогам первого полугодия 916,1 тыс. рублей, подержанной — 557,9 тыс. «Однако можно ожидать, что по итогам года эти суммы вырастут, так как ряд производителей уже сообщили о повышении цен на автомобили и отказе от традиционных предновогодних акций», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова. По ее словам, увеличению средней суммы автокредита будет также способствовать повышение максимальной стоимости автомобилей по госпрограммам с 1 млн до 1,5 млн рублей.



В обзоре также представлен анализ рынка по величине первоначального взноса за машины, сроку кредита, средним процентным ставкам, наиболее популярным автомаркам, типам транспорта, представлена ситуация в региональном разрезе. С подробностями можно ознакомиться в разделе «Исследования».