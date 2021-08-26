Банки.ру представил рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2021 года. По сравнению с предыдущим рейтингом четверка лидеров на рынке автокредитования не изменилась.

Всего в рейтинге приняли участие 17 банков и одна банковская группа. По состоянию на 1 июля 2021 года совокупный объем портфеля автокредитов участников исследования составил 744 млрд рублей, увеличившись за полгода на 6%.

Первые четыре места в рейтинге, как и по итогам 2020 года, заняли группа «Сбера» (включает СберБанк и Сетелем Банк) с совокупным размером портфеля автокредитов 143,5 млрд рублей, Росбанк (126,4 млрд), ВТБ (118,1 млрд) и Совкомбанк (107,7 млрд).

На пятой и шестой строчках разместились банки, которые во втором подряд рейтинге показывают наибольший прирост своих портфелей как в полугодовом, так и в годовом выражении: РГС Банк и Тинькофф Банк. Благодаря колоссальному форсированию своих портфелей они сместили на седьмую и восьмую строчки БМВ Банк и ЮниКредит Банк соответственно.

Девятую строчку по-прежнему занимает МС Банк Рус. Также по итогам первой половины текущего года в десятку снова вошел БыстроБанк, несмотря на то что за год он потерял в размере своего портфеля 5,3%.

Наибольшая доля автокредитов в розничном кредитном портфеле по итогам первого полугодия 2021 года — у МС Банка Рус, БМВ Банка, Сетелем Банка, БыстроБанка и РГС Банка.

Объем просроченной задолженности по автокредитам в абсолютном выражении вырос за рассматриваемый период у всех участников рейтинга, предоставившим такие данные, за исключением Челябинвестбанка. В среднем по итогам полугодия банки-участники показали уровень просрочки по своим портфелям 3,27%. Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной.

За первые шесть месяцев 2021 года участники рейтинга совокупно выдали 361,5 тыс. кредитов на сумму 365,5 млрд рублей. Всего же за этот период, по данным Объединенного кредитного бюро, в России было оформлено 416 тыс. автокредитов на сумму 433 млрд рублей, что превосходит показатели первого полугодия не только 2020 года, но и 2019-го.

В тройку лидеров по объему выданных автокредитов вошли Сетелем Банк, Росбанк и Совкомбанк. В количественном выражении в рейтинге Банки.ру лидируют Тинькофф Банк, Сетелем Банк и Совкомбанк.

Средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках составил 31%, а более 97% всех автозаймов были предоставлены без подтверждения дохода.

Более 73% всех выдач в объемном выражении и более 62% в количественном по итогам полугодия приходится на кредитование покупки новых легковых автомобилей. По сравнению с итогом 2020 года доля нового транспорта в совокупной выдаче банков-респондентов снизилась, а доля подержанного – выросла. Как поясняется, связано это с тем, что на фоне роста цен на новые машины и смещения покупательского спроса на подержанные число банков, кредитующих преимущественно покупку б/у автомобилей, растет.

Согласно полученным Банки.ру данным, средний размер кредита на покупку нового транспорта за полгода вырос на 19,2% до 1,2 млн рублей, а на приобретение подержанных машин – на 20,5% до 709,8 тыс. рублей.

Основная часть всех предоставленных автокредитов выдавалась с первоначальным взносом более 20% на срок более трех лет.

Согласно предоставленным респондентами данным, доля автокредитов с господдержкой по итогам прошедшего полугодия составила порядка 6% всех выдач в объемном выражении и 8% – в количественном. Несмотря на то что ранее было объявлено о продлении госпрограмм автокредитования до конца 2023 года, на текущий момент их действие приостановлено из-за наблюдающегося дефицита новых машин.

В обзоре также представлены данные об автокредитовании в различных регионах, анализируется ситуация в сегменте коммерческого транспорта, приведена информация о наиболее популярных «кредитных» марках автомобилей. Ознакомиться с полной версией рейтинга можно в разделе «Исследования».