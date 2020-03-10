Банки.ру представил рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2019 года. Материал опубликован в разделе «Исследования».

Анкеты для участия были разосланы топ-сотне банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в данном рейтинге приняло участие 18 банков и две банковские группы.



Согласно данным крупнейших отечественных бюро кредитных историй, в 2019 году в России было выдано рекордное количество автокредитов начиная с 2013 года (947 тыс. штук, по данным НБКИ). Согласно расчетам БКИ «Эквифакс», портфель автокредитов по итогам 2019 года вырос на 19,1%. Согласно полученной экспертами Банки.ру информации от банков — участников рейтинга, их совокупный портфель за 2019 год вырос на 15,8%, а прирост за второе полугодие составил 8,8%.

Первое место по объему портфеля автокредитов по итогам 2019 года ожидаемо заняла группа Сбербанка России (включает Сбербанк и Сетелем Банк) с совокупным портфелем в размере 120,99 млрд рублей. С незначительным отставанием и размером портфеля 120,1 млрд рублей на второй позиции оказался банк ВТБ. Третьей стала группа Societe Generale в России (включает Русфинанс Банк и Росбанк), совокупный размер портфеля автокредитов которой составил на 1 января 2020 года 115,6 млрд рублей.

В текущем рейтинге в состав наиболее «заавтокредитованных» банков традиционно вошли Сетелем Банк, Русфинанс Банк, БМВ Банк, МС Банк Рус и Плюс Банк. Также в число монолайнеров рынка по итогам 2019 года вошел Экспобанк, который ранее в наших исследованиях участия не принимал. Наименьшая же доля автокредитов в розничном кредитном портфеле отмечается у банка «Центр-инвест», банка «Санкт-Петербург» и Тинькофф Банка. Однако это не помешало последнему игроку, как и в первом полугодии, показать наиболее существенные на рынке темпы прироста портфеля по итогам второго полугодия и года в целом (62,3% и 525,3% соответственно).

Отечественный рынок автокредитования является высоко монополизированным и продолжает контролироваться пятью крупнейшими игроками: группой Сбербанка, группой SG в России, ВТБ, ЮниКредит Банком и Совкомбанком. Совокупная рыночная доля иных участников рейтинга составляет порядка 25%.

Наименьший уровень просроченной задолженности по портфелю автокредитов ожидаемо показал РНКБ, являющийся лидером по данному показателю на протяжении ряда наших предыдущих рейтингов. Также в число «отличников» входят банк «Санкт-Петербург» и Тинькофф Банк (доля их просрочки не превышает 1%). Средний же показатель просрочки по банкам-участникам по итогам года составил 4,44%, снизившись за второе полугодие на 1,23%. Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной.

В 2019 году банки-респонденты совокупно выдали 633,1 тыс. кредитов на сумму более 548 млрд рублей, в том числе 276,6 тыс. кредитов на сумму 246,7 млрд рублей в первом полугодии и 356,4 тыс. кредитов на сумму 301,4 млрд рублей во втором полугодии. При этом средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках по итогам года снизился до 9% (по результатам первого полугодия был равен 32%), что является отражением общерыночной тенденции к ужесточению российскими банками требований к финансовому состоянию заемщиков в связи с введением в действие с 1 октября показателя долговой нагрузки.

Лидером по объему и количеству предоставленных кредитов стал Русфинанс Банк. Вторым по данным показателям является Сетелем Банк. Третью строчку по объему предоставленных автокредитов занял ВТБ, а по количеству — Совкомбанк, поскольку данные о количестве выдач в первом полугодии банком ВТБ предоставлены не были.

Динамику развития рынка продолжает задавать кредитование новых автомобилей (более 80% от общей выдачи). Кредиты на эту цель предоставляют все участники нашего рейтинга, однако часть из них фокусируется преимущественно на подержанном транспорте. В их числе Тинькофф Банк и Экспобанк. Средняя ставка на покупку новых машин среди опрошенных нами банков составила 12,69% годовых (по итогам первого полугодия — 13,31% годовых), а на приобретение б/у транспорта — 15,71% годовых (ранее — 16,73% годовых).

Традиционно более 99% всех выдач приходится на легковой транспорт. Займы на коммерческие автомобили предоставляют ВТБ, Совкомбанк, Экспобанк и Челябинвестбанк, а на мототранспорт — БМВ Банк и ВТБ.

Самыми «кредитными» марками, согласно заполненным банками данным, по-прежнему являются BMW, Lada и Hyundai. Помимо них в топ-10 наиболее востребованных марок входят также Kia, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen, Mini и Mitsubishi. По итогам первого полугодия в число «топовых» марок входили также Mercedes-Benz и Datsun.

Средняя сумма автокредита по итогам второго полугодия 2019 года увеличилась с 772,6 тыс. до 865,8 тыс. рублей. Преимущественная часть всех предоставленных автозаймов по-прежнему выдается с первоначальным взносом от 20% до 50% сроком на три — пять лет и более.

Более 87% всех автокредитов выдавались банками — участниками без подтверждения дохода. Обусловлено это тем, что в условиях нарастающей цифровизации все банки максимально упрощают процедуры оформления заемщиками продуктов, вводя в свои линейки удобные для клиентов опции. При этом эксперты Банки.ру напоминают, что кредитование по двум документам, как правило, чревато повышенной ставкой. По расчетам аналитиков, она составила 15,69% годовых, в то время как средняя ставка по автокредитам с полным пакетом документов равна 14,72% годовых.

В исследовании Банки.ру также рассмотрены уровень просроченной задолженности по автокредитным портфелям банков, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования, структура выдач по величине первоначального взноса и срокам кредита.

