Ситибанк будет открывать текущие счета клиентам — физическим лицам, которые приобретают автомобиль с использованием кредитных средств БМВ Банка, говорится в совместном релизе финучреждений.



Ситибанк и БМВ Банк подписали соглашение о партнерстве и уже приступили к обслуживанию первых клиентов.

«В соответствии с принятой стратегией при предоставлении автокредитов БМВ Банк не открывает текущие счета физическим лицам, а вступает в партнерские отношения с другими банками, которые оказывают данную услугу клиентам. Теперь в их число входит и Ситибанк. В рамках сотрудничества Ситибанк будет открывать текущие счета клиентам — физическим лицам, которые приобретают автомобиль с использованием кредитных средств БМВ Банка», — отмечается в сообщении.