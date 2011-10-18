Чешская крона — официальная валюта Чехии. Банковский код — CZK. 1 крона равна 100 геллерам, но в настоящее время монеты достоинством менее 1 кроны и банкноты менее 100 крон выведены из обращения. Номиналы действующих банкнот — 5 000, 2 000, 1 000, 500, 200 и 100 крон, монет — 50, 20, 10, 5, 2 и 1 крона.

Внешне каждая чешская банкнота — настоящее произведение искусства, и это не случайно: над дизайном работал чешский художник-иллюстратор Онджих Кулганек. На лицевой стороне 100 крон — Карл IV, на обороте — изображение медальона со сказочным национальным мотивом; 200 крон — писатель, педагог и священник XVI века Ян Амос Коменский и две руки — взрослого и ребенка, протянутые друг другу и запечатленные в момент соприкосновения; 500 крон — чешская писательница XIX столетия Божена Немцова и портрет женщины в цветах на обороте; 1 000 крон — историк, политический деятель XIX века Франтишек Палацкий и орел, расправивший крылья над резиденцией архиепископов в Кромерице; 2 000 — чешская певица конца XIX — начала XX века Эмма Дестинова и изображение Эвтерпы, одной из муз в древнегреческой мифологии; 5 000 — социолог и философ начала XX столетия, один из лидеров движения за независимость Чехословакии, первый президент республики Томаш Масарик и Собор св. Вита в Праге.

На аверсе всех монет изображен лев с герба Чехии, на реверсе: 1 крона — корона, номинал цифрой и надпись «Одна крона», 2 кроны — традиционное великоморавское ювелирное украшение и номинал, 5 крон — стилизованное изображение Карлова моста над рекой Влтавой, 10 крон — кафедральный собор Петров в Брно, 20 крон — конная статуя Святого Вацлава на Вацлавской площади чешской столицы, 50 крон — стилизованный вид Старой Праги.

История денежного обращения на территории современной Чехии ведется с 955 года, когда были выпущены первые серебряные монеты — динары. Однако в последующие два столетия количество драгметалла в монете постепенно сокращалось, а меди — увеличивалось. Для того чтобы вернуть денежной единице доверие, в 1210 году королем Пржемыслом Отакаром была начата чеканка монет нового образца — с изображением чешского льва. В период царствования короля Карла IV появились серебряные монеты, отчеканенные в городе Галле, в результате до сих пор мелкие монеты называются геллерами. В XVI веке были открыты серебряные рудники в Йоахимстале, и новым названием денежной единицы стал сначала «йоахимсталер», а потом просто «талер». Считается, что слово «доллар» происходит именно от этого.

В конце XIX века Чехия входила в состав Австро-Венгрии, и официальной денежной единицей с 1882 года стала крона, равная 100 геллерам. В 1919-м Чехословакия получила независимость, и в стране обращались чехословацкие кроны вплоть до раздела Чехии и Словакии в 1993 году.

Первоначально на кроны при разделении денежной системы просто клеились гербовые марки. Чуть позже в том же году был начат выпуск новых банкнот и монет.

На сегодняшний день чешская крона по праву считается одной из самых твердых валют Восточной Европы. Этому способствует сильная рыночная экономика, ориентированная на экспорт, прежде всего — в Германию.

Уже несколько лет ведется обсуждение возможности вступления Чехии в еврозону. Между тем страна не торопится переходить на общеевропейскую валюту — экономисты считают, что реальный срок такого шага — не ранее 2015 года.

Чешская крона представлена на рынке валют Forex, однако торговля ею не так развита, как наиболее популярными валютными парами. Возможно, прежде всего потому, что рано или поздно переход страны на евро все-таки произойдет.

Обменный курс кроны на осень 2017 года колеблется около 21,66 за доллар, 25,45 за евро и 0,37 за рубль.

Для туристов ограничений на ввоз и вывоз валюты в Чехии не существует, заполнение декларации не требуется. Наличный обмен лучше всего производить в специализированных пунктах, например в арабских обменниках в центре Праги, где отсутствует комиссия. Банковский сектор страны развит, поэтому практически везде возможен расчет банковскими картами.