Австралийский доллар – официальная валюта Австралийского Союза, в который помимо шести штатов самого континента также входят ряд островов Индийского и Тихого океанов, такие как Острова Рождества, Кокосовые острова, Острова Норфолк и другие. Кроме того, австралийский доллар используют в качестве национальной валюты три независимых островных государства: Кирибати, Науру и Тувалу. Банковский код – AUD. 1 австралийский доллар равен 100 центам. Номиналы действующих банкнот: 100, 50, 20, 10 и 5 долларов. Монеты в обращении: 2 и 1 доллар, 50, 20, 10 и 5 центов.

Банкноты Австралии интересны тем, что они выполнены не из бумаги, а из полимера полипропилена, то есть тонкого пластика. На лицевой стороне банкноты в 5 австралийских долларов изображен портрет сэра Генри Паркса, политика XIX века, одного из основателей Австралийского Союза; на обороте – писательница, журналистка и политик конца XIX – начала XX века Кэтрин Хелен Спенс. На 10 долларах – поэт, автор неофициального гимна Австралии «Танцующая Матильда» Эндрю Бартон Паттерсон и поэтесса Мэри Гилмор. На купюре достоинством 20 долларов изображен портрет женщины удивительной судьбы Мэри Рейби, жившей в конце XVIII – начале XIX века, которая была привезена на континент в качестве заключенной из Великобритании, но сумела сделать карьеру в бизнесе. На обороте банкноты – Джон Флин, который в 1934 году основал первую в мире воздушную скорую помощь. На 50 долларах – Дэвид Унайпон (писатель, журналист и изобретатель, коренной житель Австралии по происхождению) и Эдит Коэн (первая женщина, избранная в австралийский парламент). На лицевой стороне купюры в 100 долларов – оперная певица конца XIX – начала XX века Нелли Мельба, а на обороте находится генерал, герой Первой мировой войны сэр Джон Монаш.

Так как официальным главой Австралийского Союза является королева Великобритании, на аверсе всех монет изображен портрет Елизаветы II. Реверс 5 центов содержит изображение ехидны, 10 центов – большого лирохвоста, 20 центов – утконоса. Монета в 50 центов – 12-гранная и на обороте отчеканен герб Австралии. На 1 долларе изображено пять кенгуру, на 2 долларах – портрет аборигена с бумерангом и шестью звездами (символами штатов континента).

После открытия в XVIII веке и в начале XX века Австралия являлась колонией Великобритании, поэтому своей собственной единой денежной системы не имела, в обращении был британский фунт стерлингов, несмотря на попытки отдельных штатов ввести собственные расчетные средства.

Первой общенациональной валютой страны стал австралийский фунт, который впервые появился в 1910 году. Он состоял из 20 шиллингов, каждый из которых был равен 12 пенсам.

Вплоть до 1914 года, пока соблюдался «золотой стандарт», австралийский фунт равнялся одному британскому фунту. Отказ Великобритании от золотого обеспечения с 1914 по 1926 годы привел к тому, что австралийский фунт стал равен 0,8 английского фунта.

В течение нескольких десятилетий денежные власти страны следовали за политикой Великобритании (например, девальвировав австралийский фунт в 1929-м и 1949 году).

Однако после Второй мировой войны наметилось сближение Австралии с Соединенными Штатами Америки. Десятичная денежная единица была введена в 1966 году. И именно тогда новым названием валюты стал австралийский доллар. Курс обмена составил 2 доллара за фунт.

В 1967 году власти Австралии впервые провели свою собственную денежную политику: британский фунт стерлингов был девальвирован, а австралийский доллар остался прежним, его стоимость была на уровне 1,12 доллара США за доллар. Таким образом, Австралийский Союз стал независимым участником Бреттон-Вудской валютной системы.

На протяжении ряда лет австралийский доллар укреплялся, к 1973 году он стоил 1,4885 доллара США.

18 декабря 1983 года считается официальной датой, с которой курс австралийского доллара является плавающим, то есть определяется спросом и предложением на свободном рынке. В течение последующих двух десятилетий самый высокий зафиксированный курс составил 0,881 американского доллара в декабре 1988 года, самый низкий – 0,4775 в апреле 2001-го.

В начале 2000-х курс австралийского доллара укреплялся, и на весну 2012-го за него можно получить 1,02-1,04 доллара США. На лето 2018 года курс австралийского доллара к доллару США находился в диапазоне от 0,7229-0,7655. Некоторые аналитики прогнозируют продолжение этой тенденции в обозримом будущем. Причина роста австралийского доллара прежде всего в традиционно высоких ставках Резервного банка Австралии, который выполняет функции ЦБ страны.

Австралийский доллар – свободно конвертируемая валюта, популярный инструмент на международном рынке Forex. Считается, что с ним совершается не менее 5% всех сделок в этом сегменте.

Кроме того, экономика Австралии представляет большой интерес для инвесторов. До мирового финансового кризиса она демонстрировала 17 лет стабильного роста. При этом страна имеет развитую рыночную инфраструктуру, богата полезными ископаемыми, такими как уголь, железная и медная руда, золото, природный газ, уран. Предоставляет инвесторам первоклассную юридическую защиту и гарантии.

Ввоз и вывоз валюты, в том числе национальной, в Австралии неограничен. Что касается обмена наличных, то его выгоднее производить в банках, чем в обменных пунктах отелей. Финансовый сектор страны развит на самом высоком уровне, поэтому практически везде возможен расчет картами.