Курс австралийского доллара в Ростове-на-Донуизменить город
Выгодный курс покупки/продажи австралийского доллара в Ростове-на-Дону на сегодня. Найдите лучший курс обмена австралийского доллара в банках Ростова-на-Дону.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Ростова-на-Дону
|покупка
|продажа
|AUD
|
47,33
рублей за австралийский доллар
|
45,90
Россельхозбанк
|
49,20
Россельхозбанк
|Банк
|AUD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Россельхозбанк
|45,90
|49,20
|15.02.2019 11:17
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