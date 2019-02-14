Пенсионный доход
Металлинвестбанк,
Металлинвестбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
310 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 5 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- открывается при наличии пенсионного удостоверения
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за полный месяц - по ставке вклада
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 11:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный доход» в 29 городах России
8 446
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
- Сайт
- www.metallinvestbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-97-97 — единая справочная служба
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