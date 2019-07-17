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Альфа-Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Яндекс.Плюс

Mastercard World «Яндекс.Плюс» — Альфа-Банк
Основные характеристики
  • ставка от 11,99% годовых
  • кредитный лимит до 500 000  ₽
  • льготный период до 60 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • cash back до 10%
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 10%
  • 10% на поездки с Яндекс.Такси (до конца июля);
  • 5% в остальных сервисах Яндекса, а так же в категориях: "рестораны", "развлечения", "спортивные товары" и "образовательные услуги";
  • 6% на путешествия через сайт travel.alfabank.ru;

  • 1% от любых покупок

  • макс. - 7 000 руб. в месяц

  • плата за подписку на Яндекс.Плюс полностью возвращается, если тратить по карте от 5000 рублей в месяц (169 руб.)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

2,9% мин. 290 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

2,9% мин. 290 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

2,9% мин. 290 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

2,9% мин. 290 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца;
  • плата за пропуск платежа - 36,5% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. за операцию (30 руб. в банкоматах банков-партнеров);
    • возможна доставка карты курьером
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 5 000 до 500 000 ₽
Льготный период
до 60 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 11,99%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
от 3% до 10% от суммы задолженности + начисленные проценты, мин. 300 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 года
Подтверждение дохода
  • другие документы, кроме справок о доходах
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

требуется предоставление паспорта РФ и дополнительного документа на выбор: загранпаспорт, водительское удостоверение, ИНН, СНИЛС, полис ОМС;

по желанию заемщика предоставляются документы: справка 2-НДФЛ / справка по форме банка, копия свидетельства о регистрации автомобиля не старше 4 лет, загранпаспорт с отметкой о поездке за рубеж за последние 12 месяцев, копия полиса ДМС;

величина дохода заемщика — не менее 9 000 руб. в месяц

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное обслуживание;
  • льготный период действует на покупки и снятие наличных;
  • начисление cash back;
  • максимальный возраст заемщика не ограничен
Минусы
  • макс. ставку банк не раскрывает
Особые ограничения
  • доход заемщика - не менее 9 000 руб. в месяц;
Дата актуализации
17.07.2019 15:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Яндекс.Плюс» с лимитом 5 000 руб. беспроцентный период составит до 60 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 444 руб., процентная ставка от 11.99% годовых , переплата за период — 328 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.

Кредитная карта «Яндекс.Плюс» в 104 городах России
2 436
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Справочная информация
АО «АЛЬФА-БАНК»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ОГРН
1027700067328
Сайт
www.alfabank.ru
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Телефоны
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.
8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах
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