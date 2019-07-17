Яндекс.Плюс
- ставка от 11,99% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 60 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back до 10%
- Mastercard World
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
- 10% на поездки с Яндекс.Такси (до конца июля);
- 5% в остальных сервисах Яндекса, а так же в категориях: "рестораны", "развлечения", "спортивные товары" и "образовательные услуги";
- 6% на путешествия через сайт travel.alfabank.ru;
1% от любых покупок
макс. - 7 000 руб. в месяц
- плата за подписку на Яндекс.Плюс полностью возвращается, если тратить по карте от 5000 рублей в месяц (169 руб.)
2,9% мин. 290 руб.
2,9% мин. 290 руб.
2,9% мин. 290 руб.
2,9% мин. 290 руб.
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца;
- плата за пропуск платежа - 36,5% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. за операцию (30 руб. в банкоматах банков-партнеров);
- возможна доставка карты курьером
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
10% от суммы основного долга
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
требуется предоставление паспорта РФ и дополнительного документа на выбор: загранпаспорт, водительское удостоверение, ИНН, СНИЛС, полис ОМС;
по желанию заемщика предоставляются документы: справка 2-НДФЛ / справка по форме банка, копия свидетельства о регистрации автомобиля не старше 4 лет, загранпаспорт с отметкой о поездке за рубеж за последние 12 месяцев, копия полиса ДМС;
величина дохода заемщика — не менее 9 000 руб. в месяц
- не требуется
- постоянная
- бесплатное обслуживание;
- льготный период действует на покупки и снятие наличных;
- начисление cash back;
- максимальный возраст заемщика не ограничен
- макс. ставку банк не раскрывает
- доход заемщика - не менее 9 000 руб. в месяц;
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Яндекс.Плюс» с лимитом 5 000 руб. беспроцентный период составит до 60 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 444 руб., процентная ставка от 11.99% годовых , переплата за период — 328 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН
- 1027700067328
- Сайт
- www.alfabank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.