Киргизский сом – официальная валюта Киргизской Республики. Банковский код – KGS. 1 сом равен 100 тыйынам. Номиналы действующих банкнот: 5 тыс., 1 тыс., 500, 200, 100, 50 и 20 сомов. Монеты: 10, 5, 3 и 1 сом, а также 50, 10 и 1 тыйын. При этом монета в 1 тыйын выпущена исключительно для коллекционеров, и в обращении не используется.

На лицевой стороне банкноты достоинством в 20 сомов изображен портрет киргизского поэта и импровизатора-акына конца XIX – начала XX века Тоголок Молдо, а на обороте – мавзолей Манаса, легендарного богатыря, объединившего киргизов. На 50 сомах – Курманджан Датка («мать нации», предводительница алтайских киргизов XIX века) и архитектурный комплекс Узген, в который входят мечеть и мавзолей династии Караханидов, правившей c IX по XII век. На 100 сомах изображены народный акын конца XIX – начала XX века Токтогул Сатылганов и плотина Токтогульской ГЭС на реке Нарын. На 200 сомах – киргизский поэт первой половины XX века Алыкул Осмонов и озеро Иссык-Куль. На 500 сомах – киргизский поэт и манасчи – странствующий рассказчик эпоса Саякбай Каралаев, живший в первой половине XX века. А на обороте – мавзолей Манаса, но под другим ракурсом, если сравнивать с банкнотой в 50 сомов. На 1 тыс. сомов изображены тюркский поэт эпохи правления Караханидов, живший в XI веке, Жусуп Баласагын и священная гора киргизов в Оше Сулайман-Тоо, включенная в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На 5 тыс. сомов – киргизский актер, народный артист СССР Суйменкул Чокморов, а на обратной стороне изображен Киргизский хребет – один из горных массивов Тянь-Шаня, ограничивает Чуйскую долину с юга.

На аверсе монет – государственный герб и год выпуска. На реверсе – номинал в национальном растительном орнаменте.

Территория современной Киргизии была заселена с самых древних времен. Объединение племен и создание первого государства – Паркан – относится к III веку до нашей эры. При этом в китайских летописных источниках II века до нашей эры говорится, что добываемое в регионе золото и серебро шло на изготовление ювелирных изделий, а не на чеканку монет.

В V веке происходит переход кочевых племен к оседлому образу жизни. С середины IX до начала X века Кыргызский каганат охватил Южную Сибирь, Монголию, Байкал, верховья Иртыша, часть Кашгарии. К этому периоду относятся найденные археологами первые собственные киргизские монеты. Однако в XI—XII веках древнее государство пришло в упадок, а его владения сократились до Алтая и Саян.

В XIX веке земли этнических киргизов входят в состав Кокандского ханства. А во второй половине того же века начинается российская экспансия. В 1855—1863 годах территория современной северной Киргизии была отвоевана у Кокандского ханства отрядами полковника Черняева и вошла в состав Российской империи. Окончательное присоединение к России произошло в 1876 году. С этого момента основной валютой на многие десятилетия становится сначала российский, а потом и советский рубль.

Свою независимость Киргизская Республика обрела в 1991 году, а решение о создании собственной национальной валюты было принято 10 мая 1993 года. Обмен денег производился в соотношении 200 к 1.

На сегодняшний день Киргизия – это одна из самых бедных среднеазиатских стран, в которой до сих пор преобладает сельское хозяйство над промышленностью. Более миллиона киргизов вынуждены уезжать на заработки за границу – прежде всего в Россию. Доля ВВП, приходящаяся на душу населения, не превышает 2,5 тыс. долларов США, что ниже уровня других наиболее успешных бывших соцстран приблизительно в четыре раза. При этом Киргизия богата полезными ископаемыми: она поставляет на экспорт золото, ртуть, уран, природный газ и электроэнергию.

Экономика республики до настоящего времени проявляет крайнюю нестабильность. Страна имеет высокий внешний долг, отрицательное сальдо платежного баланса. Неблагоприятный инвестиционный климат сохраняется из-за политической нестабильности.

На весну 2012 года обменный курс сома составляет 46,9 за доллар или 62,44 за евро. 1 сом можно купить за 0,64 российского рубля. При этом следует отметить, что в Киргизии не проводилось деноминации, эти котировки не являются результатом «отрезания нулей».

Таким образом, можно сказать, что страна на сегодняшний день находится на начальном этапе экономических преобразований, ее будущее зависит от того курса, которого она будет придерживаться в будущем.

Что касается наличной валюты, то киргизские сомы можно поменять в банках в центральных городах или в обменных пунктах. Во многих случаях рыночные торговцы готовы принимать иностранную валюту, несмотря на то что это незаконно. Банковский сектор Киргизии не развит, поэтому рассчитываться банковскими карточками проблематично.