Гривна – официальная валюта Украины. Банковский код - UAH. 1 гривна равна 100 копейкам. Номиналы банкнот в обращении: 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 и 1 гривна. Монеты: 1 гривна; 50, 25, 10, 5, 2 и 1 копейка.

На лицевой стороне украинских банкнот изображены исторические деятели, на обороте – памятники архитектуры: 1 гривна - Владимир (I) Святославович, при котором произошло Крещение Руси, и графическое изображение древнего Киева; 2 гривны – Ярослав Мудрый и собор Святой Софии в Киеве; 5 гривен – Богдан Хмельницкий и построенная на его пожертвования Ильинская церковь в городе Суботове, где он был похоронен в 1657 году, 10 гривен – Иван Мазепа и панорама Киево-Печерской лавры, 20 гривен – Иван Франко и Львовский оперный театр, 50 гривен – известный украинский историк конца XIX - начала XX века Михаил Грушевский и здание украинской Центральной рады, 100 гривен – Тарас Шевченко и скульптурная композиция на берегу Днепра – слепой бандурист с мальчиком-поводырем, 200 гривен – Леся Украинка и башня Луцкого замка, 500 гривен – украинский философ, поэт XVIII века Григорий Сковорда и здание одного из старейших учебных заведений Европы Киево-Могилянской академии.

Монеты Украины на лицевой стороне содержат государственный герб и год выпуска. На обороте указан номинал в растительном орнаменте. Официальный курс украинской валюты устанавливает Национальный банк Украины (НБУ). Кроме того, НБУ осуществляет эмиссию денежных знаков, определяя номиналы, способы защиты банкнот, платёжные признаки и дизайн монет и купюр.

Свою историю украинская гривна ведет со времен Киевской Руси. Изначально это была единица веса, а слово происходило от названия шейных украшений, которые носились на «загривке». Первые монеты появились до монголо-татарского нашествия, в XI веке. В это время гривна представляла собой шестиугольник из серебра весом около 140-160 г. В XII веке большее распространение имели мерные слитки, вес одной такой гривны соответствовал приблизительно 204 г чистого серебра.

В XIII веке появилась новая денежная единица – рубль. Некоторые историки считают, что его название пошло от того, что гривна рубилась на несколько частей, которые и становились рублями. Окончательное вытеснение понятия гривны произошло в XV веке, когда рубль стал денежной единицей, а гривна – мерой веса, равной 204,75 г.

Тем не менее время от времени гривной или гривенником называли монеты разного достоинства: медные 2,5 копейки, 3 копейки, 10 копеек.

Первое возвращение гривны произошло уже в XX веке: она была официальной денежной единицей Украины с 1 марта по 17 октября 1918 года по решению Центральной рады.

После распада СССР в период гиперинфляции Украина в качестве денежной единицы использовала карбованцы. А второе возвращение гривны случилось уже в 1996-м, когда указом президента была объявлена денежная реформа. Обмен производился по курсу 1 к 100 000. Деньги на счетах в банках конвертировались автоматически, и реформа не имела конфискационного характера. Банкноты были заготовлены за несколько лет – первые гривны напечатали в Канаде еще в 1992 году.

Благодаря тому, что переход на новую денежную единицу произошел сравнительно поздно, гривна с самого начала стала одной из самых стабильных валют новых государств, получивших независимость после распада СССР. На момент ее введения в обращение 1 доллар США был равен 1,76 гривны. Вплоть до российского кризиса 1998 года курс составлял приблизительно 2 гривны за доллар.

После российского дефолта и девальвации рубля Украина оказалась вынуждена для поддержания равных условий в международной торговле также девальвировать гривну, и ее курс опустился до 5,5 гривны за доллар.

В 2005 году Национальный банк Украины ввел фиксированный курс 5,05 гривны за доллар, которому удалось продержаться три года. В 2008 году было объявлено о постепенном ослаблении валютного контроля, и курс вырос до 4,5 гривны.

Осенью 2008-го начался мировой финансовый кризис, что привело к ослаблению украинской национальной валюты. К концу года между банками заключались сделки уже по курсу около 9 гривен за доллар.

В 2009-м гривна стабилизировалась на отметке приблизительно 8 за доллар (или 10,5 за евро). На этом уровне она находится и на начало 2012 года. 1 гривну можно купить примерно за 3,7 российских рубля.

В период с 2009 по февраль 2014 года гривна колебалась в районе 7 – 8 за доллар и 9 – 11 за евро, после чего курс начал падать и уже 26 февраля 2015 года курс евро к гривне составлял 1 к 34, а доллара - 1 к 30.

Несмотря на то, что гривна не является свободно конвертируемой валютой и не торгуется на Forex, Национальный банк Украины предпринимает шаги для того, чтобы либерализовать валютный рынок страны.

Наличная гривна свободно покупается и продается в банках, в т. ч. ее можно купить или продать за пределами Украины.

Как правило, банки выставляют котировки гривны так: цена 10 гривен в рублях. Таким образом, на обменном пункте может быть вывешена цена покупки 36,8, продажи - 37,20, что соответствует 3,68 и 3,72 рубля за гривну.

На нашем портале вы можете узнать, какой курс рубля к гривне на сегодня и увидеть динамику изменения курса начиная с 1998 года. В таблице кросс-курсов представлены актуальные значения курса украинской гривны к основным валютам мира, например, курс гривны к евро или доллару на сегодня. Проанализировав данные о валютных колебаниях можно составить прогноз курса доллара к гривне и обменять валюту на самых выгодных условиях.