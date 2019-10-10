Дебетовые карты с индивидуальным дизайном

Карта с индивидуальным дизайном позволяет своему держателю выделиться, реализовав собственную задумку относительно ее внешнего вида. Банки все чаще предлагают подобную услугу, делая ее доступной для каждого. По своей сути это обычная «дебетовка» для повседневного пользования. Но поскольку банковские учреждения часто делают их однотипными, то благодаря особому дизайну можно сделать лицевую сторону более оригинальной. Рисунок можно создать на любой вкус: это могут быть любимые персонажи компьютерных игр, фото домашних питомцев, пейзажи и т.д.

При этом свобода выбора все-таки ограничена. Чего не может быть на лицевой стороне? По правилам, дебетовая карта со своим дизайном не должна содержать:

символов и текстовой информации;

логотипов, которые не читаются;

рекламы;

телефонов и адресов интернет-сайтов;

изображений публичных личностей;

картинок религиозного характера и ущемляющих права верующих;

изображений алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ и т.д.

Список запрещенного в любом учреждении собственный, однако в общем он выглядит именно таким образом.

Как оформить

Если раньше дебетовая карта с дизайном оформлялась в офисе, а фото люди приносили на флеш-накопителе, то из-за вирусных угроз от такого способа отказались. Практически все эмитенты выбрали для этих целей формат онлайн, и «пластик» теперь можно заказать на сайте. Чтобы сделать его, у банков уходит немного больше времени, чем в случае с классическим вариантом. Процедура занимает около 2–3 недель. Процесс во всех банках выглядит примерно одинаково и включает в себя следующие шаги:

Посетить сайт и найти меню «индивидуальный дизайн карты». Детально ознакомиться с предлагаемыми условиями. Загрузить картинку, соответствующую всем правилам. Внести личную информацию. Направить заявку на рассмотрение. Дождаться положительного решения по картинке. Если все хорошо, получить новую карту в банковском отделении.

Если ответ отрицательный, потребителю предложат выбрать другое изображение. В случае отказа банковская карта со своим дизайном эмитирована не будет.

Пластиковая карта с уникальным дизайном и ее преимущества