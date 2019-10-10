Дебетовые карты с индивидуальным дизайном

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Classic
Mastercard Standard
JCB Standard
|нет
|0
|нет
|нет
|
|
Mastercard Standard
|нет
|750
|нет
|
|
|
Visa Classic
Mastercard Standard
|до 1%
|1 200
|нет
|
|
Visa Classic
|нет
|1 000
|нет
|
|
|
Visa Classic
|нет
|600
|нет
|нет
|
|
Visa Classic
|до 5,7%
|490
|1%
|нет
|
|
Visa Platinum
|нет
|0 - 700
|нет
|нет
|
|
Visa Classic
Mastercard Standard
|нет
|450 - 750
|есть
|
|
Visa Classic
Mastercard Standard
|нет
|150
|есть
|
|нет
|0 - 2 987
|до 10%
|
|
52 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Карта с индивидуальным дизайном позволяет своему держателю выделиться, реализовав собственную задумку относительно ее внешнего вида. Банки все чаще предлагают подобную услугу, делая ее доступной для каждого. По своей сути это обычная «дебетовка» для повседневного пользования. Но поскольку банковские учреждения часто делают их однотипными, то благодаря особому дизайну можно сделать лицевую сторону более оригинальной. Рисунок можно создать на любой вкус: это могут быть любимые персонажи компьютерных игр, фото домашних питомцев, пейзажи и т.д.
При этом свобода выбора все-таки ограничена. Чего не может быть на лицевой стороне? По правилам, дебетовая карта со своим дизайном не должна содержать:
Список запрещенного в любом учреждении собственный, однако в общем он выглядит именно таким образом.
Если раньше дебетовая карта с дизайном оформлялась в офисе, а фото люди приносили на флеш-накопителе, то из-за вирусных угроз от такого способа отказались. Практически все эмитенты выбрали для этих целей формат онлайн, и «пластик» теперь можно заказать на сайте. Чтобы сделать его, у банков уходит немного больше времени, чем в случае с классическим вариантом. Процедура занимает около 2–3 недель. Процесс во всех банках выглядит примерно одинаково и включает в себя следующие шаги:
Если ответ отрицательный, потребителю предложат выбрать другое изображение. В случае отказа банковская карта со своим дизайном эмитирована не будет.