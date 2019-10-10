Дебетовые карты с индивидуальным дизайном

Найдено 11 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
Mastercard Standard
JCB Standard
 нет 0 нет нет
нет 750 нет
  • другое
до 1% 1 200 нет
  • благотворительность
  • другое
нет 1 000 нет
  • другое
нет 600 нет нет
до 5,7% 490 1% нет
нет 0 - 700 нет нет
нет 450 - 750 есть
  • другое
Visa Classic
Mastercard Standard
 нет 150 есть
  • другое
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Classic
 нет 0 - 2 987 до 10%
  • для путешествий
52 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Хороший банк
Оценка: 5 Проверяется
Все понравилось! Персонал отличный, все быстро и понятно объяснили. Саму карту тоже оформили достаточно быстро. Выбрал этот банк потому что знакомая там работает и рассказала о... Весь отзыв
Все отзывы

Карты со своим дизайном

Карта с индивидуальным дизайном позволяет своему держателю выделиться, реализовав собственную задумку относительно ее внешнего вида. Банки все чаще предлагают подобную услугу, делая ее доступной для каждого. По своей сути это обычная «дебетовка» для повседневного пользования. Но поскольку банковские учреждения часто делают их однотипными, то благодаря особому дизайну можно сделать лицевую сторону более оригинальной. Рисунок можно создать на любой вкус: это могут быть любимые персонажи компьютерных игр, фото домашних питомцев, пейзажи и т.д.

При этом свобода выбора все-таки ограничена. Чего не может быть на лицевой стороне? По правилам, дебетовая карта со своим дизайном не должна содержать:

  • символов и текстовой информации;
  • логотипов, которые не читаются;
  • рекламы;
  • телефонов и адресов интернет-сайтов;
  • изображений публичных личностей;
  • картинок религиозного характера и ущемляющих права верующих;
  • изображений алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ и т.д.

Список запрещенного в любом учреждении собственный, однако в общем он выглядит именно таким образом.

Как оформить

Если раньше дебетовая карта с дизайном оформлялась в офисе, а фото люди приносили на флеш-накопителе, то из-за вирусных угроз от такого способа отказались. Практически все эмитенты выбрали для этих целей формат онлайн, и «пластик» теперь можно заказать на сайте. Чтобы сделать его, у банков уходит немного больше времени, чем в случае с классическим вариантом. Процедура занимает около 2–3 недель. Процесс во всех банках выглядит примерно одинаково и включает в себя следующие шаги:

  1. Посетить сайт и найти меню «индивидуальный дизайн карты».
  2. Детально ознакомиться с предлагаемыми условиями.
  3. Загрузить картинку, соответствующую всем правилам.
  4. Внести личную информацию.
  5. Направить заявку на рассмотрение.
  6. Дождаться положительного решения по картинке.
  7. Если все хорошо, получить новую карту в банковском отделении.

Если ответ отрицательный, потребителю предложат выбрать другое изображение. В случае отказа банковская карта со своим дизайном эмитирована не будет.

Пластиковая карта с уникальным дизайном и ее преимущества

  • Индивидуальное оформление, которое позволяет сделать ее уникальной.
  • Цена: стоимость создания зависит от конкретного учреждения, но чаще всего она является вполне доступной.
  • Поддержка платежных систем Виза и Мастеркард позволяет пользоваться ими для расчетов по всему миру.
  • Поддержка всех необходимых функций, включая личный кабинет, интернет-банкинг и приложение на телефоне.

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