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Курс венгерского форинта

Динамика курса венгерского форинта (HUF) к доллару, евро, за месяц и год. График изменений курса валюты венгерского форинта за сегодня и прогноз на завтра.

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HUF
23,50
рубля за 100 венгерских форинтов
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Динамика курса венгерского форинта, за 100 HUF

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Кросс-курсы венгерского форинта на 15 февраля 2019 года

USD
EUR
KZT
CNY
UAH
GBP
CHF
JPY
100 HUF 0,35 0,31 133,28 2,39 9,57 0,28 0,36 39,23

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Информация о венгерском форинте

Коды и символы

Буквенный код Цифровой код Символ
HUF 348 ƒ

Страны обращения

Венгрия

Историческая справка

Венгерский форинт – денежная единица Венгрии. Банковский код: HUF, обозначение: Ft. Ранее 1 форинт был равен 100 филлерам, но с 1999 г. филлер не имеет хождения. Номиналы банкнот в обращении: 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 форинтов. Номиналы монет в обращении: 5, 10, 20, 50, 100, 200 форинтов. Монеты в 1 и 2 форинта выведены из обращения в 2008 г.

Название «форинт» происходит от слова «флорин» – так называлась золотая монета, чеканившаяся с 1252 г. во Флоренции. На территории Венгрии флорентинусом (позже – форинтом) называли золотую монету, введенную в 1325 г. королем Карлом Робертом. В период с 1868 по 1892 г. форинтом стали называть аналог австро-венгерского гульдена (иначе называвшегося «флорин»). Форинт в то время делился на 100 крейцеров. В 1892 г. с введением единого европейского золотого стандарта форинты были заменены на кроны, с 1927 г. им на смену пришли пенгё, а в 1946 г. вернулись форинты. Обмен пенгё на форинты вошел в историю финансов: один новый форинт можно было получить за 4*10^29 пенгё (четверка с 29 нулями), это абсолютный рекорд.

На современных венгерских банкнотах на лицевой стороне изображены портреты политиков и глав государства:

500 форинтов – Ференц Ракоци II, князь Трансильвании с 1704 г.;

1 000 форинтов – Матьяш I Корвин, король Венгрии с 1458 г.;

2 000 форинтов – Габор Бетлен, князь Трансильвании в 1613–1629 гг., король Венгрии в 1620–1621 гг.;

5 000 форинтов – Иштван Сечени, граф, политик-реформатор, живший в XIX в.;

10 000 форинтов – Иштван I Святой, первый король Венгрии;

20 000 форинтов – Ференц Деак, политик XIX в., «отец» австро-венгерского соглашения 1867 г.

На оборотной стороне венгерских банкнот изображены различные исторические здания и сооружения, связанные с деятельностью соответствующих политиков, за исключением банкноты в 2 000 форинтов с изображением картины «Габор Бетлен среди ученых».

На венгерских банкнотах нет водяных знаков, но они защищены другими средствами, включая голограммы.

В последние годы инфляция в Венгрии относительно низка – от 2% до 9% в год (в основном 4–6%) и с 2002 г. ни разу не поднималась до 10%. Курс форинта не таргетируется Центральным банком и довольно волатилен: колеблется от 230 до 320 форинтов за евро в течение последних девяти лет, а с 2009 г. движется в диапазоне от 260 до 320 форинтов за евро со слабой тенденцией к ослаблению.

Венгрия остается одной из немногих стран Евросоюза, которые не ввели в обращение единую европейскую валюту евро. Правительство пообещало это сделать, но не назвало сроки возможной замены национальной валюты. До сих пор этот вопрос остается открытым.

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