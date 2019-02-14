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Сбербанк России,

Сбербанк России вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,15%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
10 383
Ставка
5,15%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
от 3 до 6 мес. от 6 мес. до 1 года от 1 до 2 лет от 2 до 3 лет 3 года
от 1 000 ₽ 4,6 4,85 4,85 4,8 4,7
от 100 000 ₽ 4,75 5 5 4,95 4,85
от 400 000 ₽ 4,9 5,15 5,15 5,1 5
от 700 000 ₽ 4,9 5,15 5,15 5,1 5
от 2 000 000 ₽ 4,9 5,15 5,15 5,1 5
от 3 до 6 мес. от 6 мес. до 1 года от 1 до 2 лет от 2 до 3 лет 3 года
от 100 $ 0,4 1,1 1,45 1,45 1,45
от 3 000 $ 0,45 1,15 1,5 1,5 1,5
от 10 000 $ 0,45 1,15 1,5 1,5 1,5
от 20 000 $ 0,55 1,25 1,6 1,6 1,6
от 100 000 $ 0,55 1,25 1,6 1,6 1,6
  • максимальная сумма вклада – сумма вклада на день открытия вклада/пролонгации, увеличенная в 10 раз;
  • для вкладов, по которым сумма на день открытия или пролонгации меньше 100 000 рублей или 5 000 долларов, максимальная сумма равна 1 млн рублей/ 50 000 долларов
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • вклад открывается через интернет-банк, мобильный банк или банкомат
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • 1 000 рублей, 100 долларов/евро;
  • при безналичном пополнении минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • если сумма вклада не превышает максимальную сумму (сумма вклада на конец дня даты открытия или пролонгации вклада, увеличенная в 10 раз; для вкладов, сумма на которых на конец дня даты открытия или пролонгации меньше 100 000 рублей/5 000 долларов максимальная сумма равна 1 млн рублей/50 000 долларов);
  • если сумма выше максимальной суммы вклада, то на основную сумму проценты начисляются исходя из 2/3, на разницу между суммой вклада и максимальной суммой — 1/3 от процентной ставки по вкладу, действовавшей на дату его открытия или пролонгации
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы или при предъявлении пенсионного удостоверения
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
01.02.2019 12:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняй Онлайн» в 7235 городах России
264 407
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
www.sberbank.ru
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Телефоны
8 800 555-55-50 — единая справочная служба
900 — для бесплатных звонков абонентов сотовых операторов МТС, Билайн и Мегафон из всех регионов России

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