Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Особые условия вклад открывается через интернет-банк, мобильный банк или банкомат Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей, 100 долларов/евро;

при безналичном пополнении минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях если сумма вклада не превышает максимальную сумму (сумма вклада на конец дня даты открытия или пролонгации вклада, увеличенная в 10 раз; для вкладов, сумма на которых на конец дня даты открытия или пролонгации меньше 100 000 рублей/5 000 долларов максимальная сумма равна 1 млн рублей/50 000 долларов);

если сумма выше максимальной суммы вклада, то на основную сумму проценты начисляются исходя из 2/3, на разницу между суммой вклада и максимальной суммой — 1/3 от процентной ставки по вкладу, действовавшей на дату его открытия или пролонгации Увеличение ставки возможно при увеличении суммы или при предъявлении пенсионного удостоверения Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 01.02.2019 12:23

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.