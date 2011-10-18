Южнокорейская вона – валюта Республики Корея. Банковский код – KRW. 1 вона равна 10 хванам, но денежные единицы менее 1 воны выведены из обращения. Номиналы действующих банкнот: 50 тыс., 10 тыс., 5 тыс. и 1 тыс. вон. Монеты: 500, 100, 50, 10, 5 и 1 вона.

Существует две версии написания и произношения валюты Южной Кореи: «вона» в женском роде, как предписывает Орфографический словарь русского языка Российской академии наук под редакцией В. В. Лопатина, и «вон» в мужском – как пишет Банк России в своих ежедневных котировках. Это связано со сложностью перевода с восточных языков.

На лицевой стороне банкнот Южной Кореи достоинством 1 тыс. вон изображены портрет философа и мыслителя XVI в. Ли Хвана, меннюндан (традиционный зал для уроков конфуцианства в университете Сонгюнгван), а также цветок оливы. На обороте – прибрежный пейзаж скалистого морского побережья. На 5 тыс. вон – один из самых выдающихся ученых-конфуцианцев XVI века Ли И на фоне музейного комплекса Очжукхон в Канныне, а также черный бамбук и репродукция работы матери Ли И художницы Син Саимдан «Насекомые и растения». На 10 тыс. вон изображен четвертый правитель XV века корейской династии Ли Седжой Великий, при котором в стране происходил культурный подъем и старинный корейский глобус XVII века. На 50 тыс. вон – художница, поэтесса, каллиграф XVI века Син Саимдан, а на обороте – бамбук и японская слива.

На реверсе всех южнокорейских монет написан номинал, название эмиссионного банка – Банк Кореи – и год. А аверсы у монет разные. На 1 воне – символ страны цветок гибискуса сирийского. На 5 вонах – кобуксон – в буквальном переводе корабль-черепаха, средневековый корейский военный парусник. На 10 вонах – каменная пагода в монастыре Пульгукса, именуемая Таботхап, или пагода многочисленных сокровищ. На 50 вонах – цветок риса. На 100 вонах – Ли Сунсин, легендарный флотоводец XV века, одержавший ряд побед над Японией. На самой крупной южнокорейской монете в 500 вон изображен журавль.

История корейской валюты начинается с III века до нашей эры с первых денежных знаков, представляющих из себя монеты в виде ножей, а также зерна. Последние просуществовали до XI века, когда происходит переход к чеканке стальных средств платежа. В XI-XII веках производились также медные и серебряные монеты, но их тираж был ограничен.

В 1392 году на смену династии Коре пришла династия Чосен, при которой было предпринято несколько попыток реформы денежной системы страны. В XVII веке открываются 24 монетных двора, которые начали чеканку медных и бронзовых монет. В 1633-м официальной денежной единицей становится мун. В 1892 году на смену муну приходит янг – первая валюта Кореи, имеющая десятичную систему (1 янг равнялся 100 фанам). А в 1902 году в стране была проведена деноминация, в результате которой появилась вона, равная 5 янгам. В 1909 -м создается Банк Кореи, который берет на себя функции эмиссионного банка.

Но стране не удалось сохранить независимость, и после 1910 года Корея оказалась аннексирована Японией. Так, вона была обменяна 1 к 1 на корейскую иену.

Вскоре после Второй мировой войны денежной единицей стал хван, его курс составлял 15 хван за доллар США. В 1948 году Корея была разделена на два самостоятельных государства – Северную и Южную Корею. Фактически в стране шла гражданская война – не без участия внешних сил: США, Китая, СССР. При этом корейских хван пережил ряд девальваций: в 1947-м он составлял 50 хван за доллар США, в 1948-м – 450, 1949-м – 900, 1950-м – 1,8 тыс., а в 1951-м – уже 6 тыс.

В 1962 году в стране была проведена денежная реформа, при которой 10 хван обменивались на новую валюту – южнокорейскую вону. В это время курс составлял 125 вон за доллар США. До 1980-го Банк Кореи фиксировал обменный курс по отношению к американской валюте. При этом к маю 1964 года он составлял 255, в 1972-м – 400, а в 1980-м – 500 вон за доллар США.

С 80-х годов прошлого века Южная Корея взяла курс на либерализацию валютного рынка. И в 1997 году вона по согласованию с Международным валютным фондом стала свободно конвертируемой валютой, котировки которой определяются спросом и предложением.

Последняя девальвация южнокорейской воны произошла в результате азиатско-тихоокеанского кризиса – тогда она подешевела вдвое.

На весну 2012 года курс воны колеблется в пределах 1 125 – 1 140 за доллар США, 1480-1510 – за евро. По отношению к нашей валюте 100 вон стоят приблизительно 2,57 российского рубля.

Южнокорейская вона является одним из инструментов рынка Forex. Кроме того, она может быть интересна для инвесторов: страна на протяжении десятилетий демонстрировала стабильный рост (за исключением периодов мировых кризисов). Южная Корея имеет развитую высокотехнологичную промышленность, ориентированную на экспорт.

Несмотря на либеральность валютного законодательства Южной Кореи, тем, кто едет в эту страну, нужно знать определенные правила. Ввозить иностранную валюту можно в любых количествах, но на сумму, превышающую 10 тыс. долларов США требуется декларация, которую придется сохранять до конца поездки. При въезде незадекларированные валюта или чеки на общую сумму более 10 тыс. долларов могут быть конфискованы, а нарушитель оштрафован.

Вывозить иностранную валюту разрешается в пределах заявленного во въездной декларации. Южнокорейские воны можно вывозить в пределах до 8 млн. Неизрасходованные воны могут быть обменены обратно по предъявлении свидетельства об обмене, выданного местным банком. В случае отсутствия такового обменять можно не более 100 долларов.