Российский рубль – официальная денежная единица Российской Федерации. Банковский код - RUB (до деноминации 1998 года - RUR). Номиналы банкнот: 5 000, 2000, 1 000, 500, 200, 100, 50 и 10 рублей. Монеты: 10, 5, 2 и 1 рубль, 50, 10, 5 копеек и выведенная к настоящему времени из обращения 1 копейка. Название денежной единицы происходит от слова «рубить», исходное слово - «обрубок» (часть древней денежной единицы гривны). Существует и другая версия, согласно которой «рубль» происходит от «руб» (в славянских языках обозначает «край», «рубец» или «кайма»), что связано с технологией изготовления древних монет - первые рубли представляли собой слитки серебра, обработанные по краям.

На современных российских банкнотах изображаются памятники архитектуры разных городов страны: на лицевой стороне купюры номиналом 5 тыс. - памятник Муравьеву-Амурскому в Хабаровске, на обороте – мост через Амур; 1 тыс. рублей – памятник Ярославу Мудрому в Ярославле и церковь Иоанна Предтечи соответственно; 500 рублей – памятник Петру I в Архангельске и Соловецкий монастырь; 100 рублей – квадрига Аполлона и Большой театр в Москве; 50 рублей – статуя Невы и стрелка Васильевского острова; 10 рублей - часовня Параскевы Пятницы и Красноярская ГЭС. На лицевой стороне монет изображен номинал в растительном орнаменте, оборотная сторона содержит герб Российской Федерации, надпись «Банк России» и год выпуска.

С 12 октября 2017 года Банк России ввёл в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, символы для которых были выбраны по итогам общероссийского голосования. В банкнотах использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены тенденции современного дизайна.

Историю российского рубля условно можно разделить на три этапа: дореволюционный рубль, советский и российский.

Первый выпуск российских денег нового образца был проведен в 1992 году в условиях гиперинфляции. Курс обмена составил 125 рублей за доллар. Произошел отказ от копеек, и самой мелкой денежной единицей стал 1 рубль, а в 1993 году – 10 рублей, монеты не чеканились вообще. К концу 1992 года курс превысил 400 рублей за доллар. 11 октября 1994 года произошел так называемый «черный вторник», когда рубль подешевел до уровня 3 926 за доллар.

К 1995 году самой мелкой банкнотой стала 1 тыс. рублей. В 1998 году была проведена деноминация по курсу 1 000 к 1 и появились банкноты Банка России, с которыми мы имеем дело сегодня. После деноменации обменный курс составлял 5-6 рублей за доллар.

К концу 1998 года в результате дефолта курс снизился до 20 рублей за доллар (при этом вследствие девальвации произошел более чем 40-процентный рост промышленности).

Второй раз девальвация проводилась уже под контролем Банка России в конце 2008 года в результате международного финансового кризиса. Тогда курс был понижен более чем на 30%, исторический максимум составил 36,45 рубля за доллар. Но уже весной он вернулся к прежним уровням. На сентябрь 2011 года курс колеблется в пределах 29-32 рубль за доллар.

По отношению к другим валютам рубль все еще не является свободно конвертируемым, но планы по его «освобождению» уже есть, проводится постепенная либерализация валютного законодательства.

Основными факторами, влияющими на современный рубль, служат мировые цены на энергоносители, такие как нефть, природный газ, а также на другое сырье, в том числе на цветные металлы. При этом Россия в отличие от многих стран Европы и США не имеет большого внешнего долга. Таким образом, при хорошей международной конъюнктуре инвестиции в российскую валюту могут быть привлекательными. Более того, по паритету покупательной способности, рассчитанной, например, с использованием индекса «Биг Мака», существует перспектива укрепления российского рубля.