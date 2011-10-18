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Страхование ДМС для юридических лиц

Виды страхования

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    Корпоративный ДМС

    Корпоративный ДМС

    Мы поможем составить наиболее подходящую Вам программу медицинского страхования
    Стоимость полиса
    от 1,2%
    Страховая сумма
    от 500 000 ₽
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    СТРАХОВЫЕ РИСКИ:
    • Страховым случаем по договору добровольного медицинского страхования является факт обращения сотрудника в медицинское учреждение.
      • Территория страхования
      • Приобретение договора страхования возможно в любом регионе РФ.
    Преимущества

    Наши специалисты осуществляют полный спектр услуг, связанных с поиском, согласованием и оформлением договора страхования. На переговорах со страховой компанией мы представляем и защищаем исключительно интересы клиента, а при наступлении страхового события мы проконтролируем выполнение страховой компанией ее обязательств.

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    Достаточно оставить заявку, и эксперт свяжется с вами для уточнения деталей.

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